Μακελειό σε εστιατόριο στις ΗΠΑ: Η στιγμή που ο ένοπλος ανοίγει πυρ - 3 νεκροί, σκοτώθηκε ο δράστης

Νεαρός ένοπλος άνοιξε πυρ το Σάββατο σε εστιατόριο της αλυσίδας In-N-Out στην πόλη Τwin Falls του Άινταχο, στις δυτικές ΗΠΑ, προκαλώντας τον θάνατο και τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων, πριν πέσει νεκρός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον επτά τραυματίες. Οι Αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη επίσημο και οριστικό απολογισμό των θυμάτων.

Νεκρός ο δράστης - Έρευνα για τα κίνητρα

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Twin Falls, Μάθιου Χικς, επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος ως δράστης είναι νεκρός, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο σκοτώθηκε.

«Ο ύποπτος ως δράστης του περιστατικού είναι νεκρός», δήλωσε ο Χικς, προσθέτοντας ότι οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν την ταυτότητά του και να διαπιστώσουν τα κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Παράλληλα, αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο St. Luke's Magic Valley Medical Center. Το νοσοκομείο απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, εκτός αν χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα.

«Είδαμε ανθρώπους να τρέχουν»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την έναρξη των πυροβολισμών.

Η 43χρονη Χέιλι Ντοντάρο βρισκόταν στο εστιατόριο μαζί με τη μητέρα της, όταν είδε ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι στον δρόμο και εργαζόμενους να εγκαταλείπουν το κατάστημα, αναφέρει το CBS.

Αρχικά πίστεψε ότι είχε ξεσπάσει πυρκαγιά. Στη συνέχεια, όμως, ένας άνδρας που φορούσε φωσφοριζέ γιλέκο και ρύθμιζε την κυκλοφορία την ενημέρωσε ότι υπήρχε ένοπλος στο σημείο.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, καθώς και για τα κίνητρα του δράστη.