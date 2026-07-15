Μάντζος: «Ιστορικό χρέος της Ελλάδας η υποστήριξη της επανένωσης της Κύπρου»

52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το πραξικόπημα στην Κύπρο στις 15 Ιουλίου του 1974, με το οποίο ανατράπηκε ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος από την Εθνική Φρουρά της Κύπρου και μερίδα στελεχών της ΕΟΚΑ Β, κατ’ εντολή της Χούντας των Συνταγματαρχών των Αθηνών υπό τον Δημήτρη Ιωαννίδη.

Με αφορμή τη μαύρη επέτειο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος προέβη σε ανάρτηση στο Facebook, όπου μεταξύ άλλων τονίζει την ανάγκη η Ελλάδα να στηρίξει τις προσπάθειες για επανένωση της Κύπρου, ενώ υπογραμμίζει τα μαθήματα που πρέπει να ληφθούν από την ιστορία για τους κινδύνους που προκύπτουν από την αποδυνάμωση της δημοκρατίας.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Συμπληρώνονται πενήντα δύο χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα στην Κύπρο, στις 15 Ιουλίου 1974, που άνοιξε τον δρόμο για την τουρκική στρατιωτική εισβολή και την παράνομη κατοχή τμήματος του νησιού έως σήμερα.

Η σημερινή μαύρη επέτειος υπενθυμίζει σε όλους ότι η Ελλάδα έχει χρέος ιστορικό να υποστηρίζει ενεργητικά την προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για δίκαιη και βιώσιμη λύση επανένωσης της Κύπρου, ως ελεύθερου και αδιαίρετου κράτους - μέλους της ΕΕ. Υπογραμμίζει δε τους κινδύνους που η αποδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών και η επικράτηση του αυταρχισμού πάντοτε προκαλούν για τα κράτη και την ασφάλεια και ευημερία των πολιτών τους.

Η υπεράσπιση της δημοκρατίας είναι συνειδητή επιλογή προάσπισης του πραγματικού εθνικού συμφέροντος. Η μόνη αληθινή πράξη πατριωτισμού».