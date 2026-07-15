Σήμανε «πράσινο 112» ο Ανδρουλάκης: Το καμπανάκι για κάλπες και το διπλό μήνυμα για Μητσοτάκη-Τσίπρα

Το πράσινο 112 (από το γνωστό μήνυμα επείγουσας ειδοποίησης της Πολιτικής Προστασίας) σήμανε σε στελέχη και κομματικό μηχανισμό ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιχειρώντας να ξορκίσει τη χαλάρωση (που λογικό είναι να θέλουν να αναζητήσουν το προσεχές διάστημα πολλοί στην Χαριλάου Τρικούπη) αλλά και -το βασικότερο- να προειδοποιήσει για αιφνιδιαστικές κινήσεις από την πλευρά του πρωθυπουργού με προκήρυξη εκλογών το φθινόπωρο.



Μιλώντας χθες σε σύσκεψη στελεχών ενόψει ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χτύπησε καμπανάκι διατήρησης της κατάστασης εγρήγορσης, δηλώνοντας ότι «οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί και ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορούν να γίνουν εκλογές», ενώ απευθυνόμενος στο ευρύτερο εκλογικό ακροατήριο έστειλε δύο μηνύματα:



Το πρώτο και μάλλον αυτονόητο, υπέρ της στήριξης και ισχυροποίησης του ΠΑΣΟΚ για να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, «αλλά και την πολιτική σταθερότητα». Αυτή ακριβώς η δεύτερη αναφορά ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης θεωρεί ότι το κόμμα του εγγυάται τη μετάβαση σε μια εναλλακτική διακυβέρνηση χωρίς περιπέτειες και τις αρνητικές μνήμες που ξυπνά το «φάντασμα» του Αλέξη Τσίπρα, παρά το rebranding που έκανε μέσω της νέας «μαρκίζας» με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που ίδρυσε.



Το δεύτερο μήνυμα τοποθετεί μαζί, στη μία όχθη τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα και ζητά από τους πολίτες να τους απορρίψουν με το επιχείρημα ότι πρόκειται για πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που έχουν απογοητεύσει το λαό. «Καλώ τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτήν την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές. Που έχουν προδώσει την εμπιστοσύνη τους, που έχουν κριθεί και που έχουν επιφέρει σημαντική ζημιά στη χώρα», τόνισε φωτογραφικά για τον νυν και τον πρώην πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας και τους δύο για εξαρτήσεις από συμφέροντα και «προστάτες» λόγω των «πλήγματων» που τους καταλόγισε ότι έχουν επιφέρει στους θεσμούς, στην οικονομία και στην κοινωνία.

Πρόβλημα αποδοχής

Με άλλα λόγια, η γραμμή άμυνας που χαράσσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε κυβέρνηση και ΕΛΑΣ είναι ότι πρόκειται για πολιτικές επιλογές που συντηρούν την ίδια κατάσταση και δεν δίνουν διέξοδο, όπως εμφανίζεται να απαιτεί η πλειονότητα της κοινής γνώμης στις μετρήσεις. Το προβληματικό για το ΠΑΣΟΚ είναι ότι την ίδια ώρα που συμβαίνει αυτό, οι πολίτες δεν το επιλέγουν ως εκφραστή της λαϊκής δυσαρέσκειας και ούτε σε επίπεδο προσώπου διακρίνουν στο Νίκο Ανδρουλάκη τα προσόντα εκείνα να ηγηθεί.



Παρ’ όλα αυτά, στην Χαριλάου Τρικούπη δηλώνουν ότι δεν έχουν περιθώρια ούτε διάθεση υπαναχώρησης. «Θα κριθούμε στις εκλογές», λένε χαρακτηριστικά κορυφαία στελέχη της προεδρικής πτέρυγας, τα οποία με τα λόγια αυτά απευθύνονται -εντός, εκτός και επί τα αυτά του κόμματος- ιδίως μετά από ορισμένα (ευφάνταστα) σενάρια που έφτασαν στα αυτιά τους για αλλαγή ηγεσίας πριν τις κάλπες «ώστε να ανέβουν τα ποσοστά». Καλά πληροφορημένες πηγές προέβλεπαν μέσω FLASH «μηδενικές πιθανότητες» να συμβεί κάτι τέτοιο, στοιχηματίζοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ηγηθεί στις εκλογές όποτε κι αν γίνουν.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έθεσε χθες ως διακύβευμα ενόψει ΔΕΘ αλλά και ενόψει λαϊκής ετυμηγορίας «να κλείσει ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών, της τοξικότητας, της διχόνοιας, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας». Αποκάλυψε επίσης ένα από τα συνθήματα του κόμματός του, που συνοψίζεται στη φράση «για την Ελλάδα του 2030» και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν τον Σεπτέμβριο για το όραμα του κ. Ανδρουλάκη «για μια Ελλάδα με ποιοτικότερη δημοκρατία, πιο παραγωγική οικονομία και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη».

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την Παιδεία

Σήμερα στις 16.00 στην αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής», στον Α’ όροφο του Ωδείου Αθηνών διοργανώνεται ειδική ημερίδα με θέμα: «Η Παιδεία Αλλάζει (σ)την Ελλάδα: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ» με ομιλητές μεταξύ άλλων το Νίκο Ανδρουλάκη που θα κλείσει την εκδήλωση, τον Γιώργο Παπανδρέου και την Άννα Διαμαντοπούλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

16.00-16.10 ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Προσέλευση - Χαιρετισμός - Εισαγωγή στο αντικείμενο της ημερίδας

Συντονιστές: Χριστίνα Καμπισιούλη - Γιώργος Τσούμας



16.10-16:50 Το σχολείο του αύριο



• Ψηφιακό σχολείο - Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιάννης Πάζιος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Πράσινο σχολείο – Οικολογία: Ελισάβετ Φελώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΔΑ

• Συμπεριληπτικό σχολείο: Λίνα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

• Δημοκρατικό σχολείο: Ανδρέας Παπαδαντωνάκης, Εκπαιδευτικός - Φιλόλογος



17.00 – 18.30 Οι πολιτικές και οι λύσεις



• Χωρίς ισχυρό εκπαιδευτικό, δεν υπάρχει ισχυρό σχολείο: Γιώργος Γεωργακόπουλος, Εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

• Σπάζοντας τη σιωπή του bullying: Ευγενία Αρβανίτη, Καθηγήτρια-Πρόεδρος στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

• Αφήνοντας την τσάντα στο σχολείο: Γιάννης Κουμέντος, πρώην αντιπρόεδρος ΙΕΠ, πρώην Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης Αττικής

• Η συμπερίληψη στην πράξη και στην τάξη: Κρυσταλλία Μουτάφη, Μελος Γ Σ. της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) - Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής σχολής Α.Π.Θ.

• Από το εκπαιδευτικό στο εργασιακό περιβάλλον: Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ & Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Neapolis Pafos

• Η μάθηση δεν έχει ηλικία: Μάνος Παυλάκης, Επίκ. Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων & Ηγεσίας Πανεπιστήμιο Frederick

• Κατάργηση Πανελλαδικών & Εθνικό Απολυτήριο: Σωκράτης Κάτσικας, Γραμματέας Τομέα Παιδείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Καθηγητής στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας – NTNU, Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς



18.30 - 19.15 Απελευθερώνοντας το δημόσιο πανεπιστήμιο



• Κρατική ρύθμιση και αυτορρύθμιση του δημοσίου πανεπιστημίου : Αντώνης Καραμπατζός, Καθηγητής στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ

• Λειτουργία, εξωστρέφεια, αναπτυξιακός ρόλος του δημοσίου Πανεπιστημίου: Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Επίτροπος, πρώην υπ. Παιδείας και μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής

• Το Πανεπιστήμιο ως Εργαστήριο Δημοκρατίας και Κοινωνικής Αλλαγής και η Συνταγματική Αναθεώρηση: Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ

19.15 - 19.30 Ταυτότητα: Στέφανος Παραστατίδης, Βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής

19:30-20:00 Η Παιδεία ως εθνική προτεραιότητα – Κεντρική Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής