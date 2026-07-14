Ανδρουλάκης: «Δεν χρειαζόμαστε προστάτες, το ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα φέρει την πολιτική αλλαγή»

Μιλώντας ενόψει της ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τους τρεις άξονες του οράματος του ΠΑΣΟΚ για την Ελλάδα του 2030: ποιοτικότερη δημοκρατία, πιο παραγωγική οικονομία και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για ανάγκη να «κλείσει ο κύκλος» χαμένων ευκαιριών, τοξικότητας, διχόνοιας, διαφθοράς και ατιμωρησίας, επικαλούμενος στοιχεία για τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη και τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέφερε την κριτική για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλη χαμένη ευκαιρία» για τη διαχείριση υδάτων, την ενέργεια, την ψηφιακή σύγκλιση και τους τομείς οικονομίας, υγείας και παιδείας, σημειώνοντας πως τα κονδύλια θα μπορούσαν να ενισχύσουν το κοινωνικό κράτος και την παραγωγή.

«Θα φέρουμε πολιτική αλλαγή χωρίς εξαρτήσεις»



Ο Ανδρουλάκης συνέδεσε τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τοποθετήσεις στελεχών της ΝΔ με «παρακμή του ήθους» και «απαξίωση των θεσμών», επεκτείνοντας την κριτική και στη Συνταγματική Αναθεώρηση, την οποία χαρακτήρισε δίχως πρόταση ή όραμα -«μόνο φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε πως οι μήνες μετά τη ΔΕΘ είναι εκλογικοί και πως εκλογές «μπορούν να γίνουν ανά πάσα ώρα και στιγμή». Κάλεσε τους πολίτες να μην επενδύσουν σε «πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει», διαμηνύοντας πως το ΠΑΣΟΚ «δεν χρειάζεται προστάτες» και μπορεί να φέρει πολιτική αλλαγή «χωρίς εξαρτήσεις».