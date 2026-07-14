Ο Κακλαμάνης σε ρόλο «εκλογικού λαγού»

«Πονηρό μυαλό» και παλιά καραβάνα ο Νικήτας Κακλαμάνης. Και γιατί όχι εκλογές το Φθινόπωρο;

«Ένα πονηρό μυαλό -βάλτε το δικό μου- θα μπορούσε να σκεφθεί: γιατί σώνει και καλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 2027; Μπορούσαν να γίνουν τον Σεπτέμβριο» είπε στο Action24.

Ο ίδιος επιχείρησε και μια εξήγηση για τη διατήρηση του επίσημου σεναρίου:

«Εκτιμώ ότι ο πρωθυπουργός ήθελε να έχει καθαρό το τοπίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλισε ο ίδιος τη Συνταγματική Αναθεώρηση ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του». Με απλά λόγια, η επιμονή στο σενάριο της άνοιξης του 2027 θα μπορούσε να λειτουργεί ως άλλοθι μέχρι να κλείσει η συνταγματική διαδικασία. Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Βουλής ξεκαθάρισε πως πρόκειται για προσωπική του εκτίμηση: ο πρωθυπουργός «δεν έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις για τις εκλογές, αν θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή νωρίτερα».