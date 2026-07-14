Ανδρουλάκης: Όλα για όλα ως τον Σεπτέμβριο - Η ΔΕΘ, ο προγραμματικός καύσωνας και η μάχη αξιοπιστίας

Μπορεί η ΔΕΘ να αποτελεί πολιτικό και οικονομικό γεγονός του Σεπτεμβρίου, όμως ο σχεδιασμός των όσων θα εξαγγελθούν από τους πολιτικούς αρχηγούς είναι δουλειά του Ιουλίου. Με τις σκέψεις αυτές, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως έγραψε από χθες ο FLASH, θα προεδρεύσει στις 12 το μεσημέρι στη σύσκεψη των Κύκλων Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, με σκοπό την εκκίνηση της προετοιμασίας για την παρουσία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη το δεύτερο Σαββατοκύριακο του πρώτου μήνα του φθινοπώρου.



Υπό άλλες συνθήκες, η ΔΕΘ θα μπορούσε να είναι μια τυπική διαδικασία. Στην παρούσα κατάσταση όμως, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλουν να τα παίξουν όλα για όλα, ώστε από τη Θεσσαλονίκη (αλλά και λίγες ημέρες νωρίτερα από την εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη) να ξεκινήσει η μεγάλη αντεπίθεση. Μια αντεπίθεση, η οποία πριν την εμφάνιση της ΕΛΑΣ, είχε ως αποκλειστική στόχευση το κλείσιμο της ψαλίδας με τη ΝΔ και στη συνέχεια τη δημοκρατική ανατροπή στις εκλογές. Τώρα, έστω κι αν δεν ομολογείται φωναχτά, το αρχικό σκαλοπάτι δεν μπορεί να είναι άλλο από την επαναφορά στο δίπολο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που δημοσκοπικά τουλάχιστον έχει ως δεύτερο πόλο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ποντάρουν στην «προγραμματική υπεροχή»

Στην Χαριλάου Τρικούπη εναποθέτουν πολλές, αν όχι όλες τις ελπίδες τους στην προγραμματική -όπως διατείνονται- υπεροχή τους, μια τακτική που συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αυτή την εβδομάδα, παρά τον καύσωνα και το προχωρημένο θέρος.



Αύριο το ΠΑΣΟΚ δίνει στη δημοσιότητα την πρότασή του για την Παιδεία μέσα από μια ημερίδα που διοργανώνει στο Ωδείο Αθηνών και με την οποία θέλει να στείλει το μήνυμα ότι η δημόσια Παιδεία αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Την ίδια ώρα, με το βλέμμα στα ειδικά κοινά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και με τα οποία ο διαγκωνισμός με την ΕΛΑΣ για την προσέλκυσή τους θα είναι σκληρός, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε χθες στις 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους, παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, ενώ ανέβασε βίντεο στο Τικ Τοκ σταχυολογώντας τα 7 μέτρα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.



Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος και σε επίπεδο πρωθυπουργισιμότητας καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες βελτίωσης της δημόσιας εικόνας του, επενδύει σταθερά στο σκέλος της αξιοπιστίας, προκαλώντας διαρκώς σε σύγκριση λόγων και πράξεων τόσο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και με τον Αλέξη Τσίπρα.