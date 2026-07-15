Marfin: «Ταυτοποιήθηκε αντικείμενο, όχι πρόσωπα» λέει η υπεράσπιση - Μαρτυρία «κλειδί» δημοσιογράφου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin, 16 χρόνια μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν ως κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους το απόγευμα της Τρίτης, ενώ η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία αποδέχθηκε την έκδοσή της στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, η υπεράσπιση επιμένει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να ταυτοποιούν τους εντολείς της ως δράστες της επίθεσης.

Οι δύο 42χρονοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, όπου αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στον εμπρησμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας υποστήριξε ότι αποχώρησε από την πορεία μόλις ξεκίνησαν τα επεισόδια, παρότι η δικογραφία τον εμφανίζει ως το άτομο που έσπασε τη βιτρίνα της τράπεζας. Ο δεύτερος φέρεται να κατέθεσε ότι βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο της διαδήλωσης την ώρα της επίθεσης.

Παρά τους ισχυρισμούς τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή τους, κρίνοντας ότι τα αδικήματα που τους αποδίδονται είναι ιδιαίτερα σοβαρά και ότι υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων.

«Ταυτοποιήθηκε αντικείμενο, όχι τα πρόσωπα»

Λίγες ώρες μετά την προφυλάκιση, η συνήγορος υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, Άννυ Παπαρούσου, αμφισβήτησε δημόσια το βασικό αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης.

Μιλώντας στο Mega, δήλωσε: «Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο λάθος. Αυτή η δικογραφία κυρίως γράφεται σε ένα mail ανώνυμο, που έχει σταλεί στις αρχές τον Απρίλιο και κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα. Με βάση αυτό το mail, γίνεται μια στοχευμένη έρευνα σε αυτά τα πρόσωπα, όπου βρίσκεται κάποιο κινητό αντικείμενο που ταυτοποιείται, αλλά δεν ταυτοποιούνται σε καμία περίπτωση τα πρόσωπα, οι κατηγορούμενοι δηλαδή, που σήμερα απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας».

Όπως ανέφερε, «Δεν ταυτοποιούνται με βάση την έκθεση της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, με τα πρόσωπα που είναι στη Marfin και προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις. Η έκθεση αυτή δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση».

Ερωτηθείσα γιατί οι Αρχές στράφηκαν στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους, απάντησε: «Δεν ξέρω με ποιον τρόπο λειτουργούν οι αστυνομικές αρχές, και δεν γνωρίζω τα κριτήρια επιλογής τους. Μπορώ να τα φανταστώ, για πρόσωπα από έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο».

Αναφερόμενη στη μεγάλη αντιμνημονιακή πορεία της 5ης Μαΐου 2010, η ίδια σημείωσε: «Και εγώ ήμουν σε αυτή τη διαδήλωση όπως και χιλιάδες κόσμου. Ήταν μια αντιμνημονιακή διαδήλωση».

Η μαρτυρία του φωτορεπόρτερ και η «ομάδα των πέντε»

Κομβικό ρόλο στην πολύχρονη έρευνα διαδραμάτισαν οι φωτογραφίες του δημοσιογράφου Ηλία Προβόπουλου, ο οποίος βρισκόταν απέναντι από το υποκατάστημα της Marfin και απαθανάτισε την ομάδα που λίγο αργότερα κατευθύνθηκε προς την τράπεζα.

Ο ίδιος περιέγραψε στο ΕΡΤNews ότι λίγο πριν από την επίθεση παρατήρησε μια ομάδα ατόμων που του προκάλεσε εντύπωση.

«Ξαφνικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες, με στολή κανονική. Οι μισοί μαύρα, οι άλλοι χακί, με τζόκερ, μαύρα γυαλιά και μαντήλια. Και μία γυναίκα στο μεταξύ».

Στη συνέχεια, όπως είπε, άρχισε να τους φωτογραφίζει.

«Έτσι ενστικτωδώς βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάντα στην τσέπη μου, και κάνω αυτές τις φωτογραφίες. Η ομάδα αυτή έρχεται, οι μισοί από την Αιόλου και οι άλλοι μισοί από τη Χρήστου Λαδά, συναντιούνται, συνεννοούνται και φεύγουν τρεις προς τη Marfin».

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι φωτογραφίες αυτές, σε συνδυασμό με άλλο υλικό που συγκεντρώθηκε κατά την έρευνα, αποτέλεσαν τη βάση για την ταυτοποίηση τριών από τα πέντε φερόμενα μέλη της ομάδας που πραγματοποίησε την επίθεση.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο ένας από τους 42χρονους είναι το πρόσωπο που εμφανίζεται να σπάει τη βιτρίνα και να συμμετέχει ενεργά στον εμπρησμό, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είχε συντονιστικό ρόλο. Η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στη Βρετανία, φέρεται να είχε υποστηρικτική συμμετοχή στην ομάδα.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη ενός ατόμου που εμφανίζεται στις φωτογραφίες και φέρεται να μετέφερε το σακίδιο με το εύφλεκτο υλικό ή τις μολότοφ.

Η 46χρονη αποδέχθηκε την έκδοσή της

Ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο παρουσιάστηκε και η 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία δήλωσε ότι αποδέχεται το αίτημα των ελληνικών Αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα, υπογράφοντας και το σχετικό έγγραφο.

Σύμφωνα με τον Βρετανό δικαστή, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις από την ελληνική πλευρά. Μέχρι τότε, η κατηγορούμενη θα παραμείνει υπό κράτηση.