Βρετανία: Συναίνεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη για την υπόθεση της Marfin

Η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης (14/7) ενώπιον του δικαστηρίου του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο και δήλωσε ότι αποδέχεται το αίτημα των ελληνικών Αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα και αναμένεται να επιστρέψει μέσα στις επόμενες 10 μέρες.

H γυναίκα έκανε σαφές ότι συναινεί στην έκδοσή της χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις, ενώ υπέγραψε σχετικό έγγραφο με το οποίο δεσμεύεται για την απόφασή της και δεν έχει τη δυνατότητα να την ανακαλέσει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σε κράτηση έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Βρετανός δικαστής ανέφερε ότι το αίτημα έκδοσης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών, εκτός εάν υπάρξουν καθυστερήσεις από την ελληνική πλευρά. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, η 46χρονη θα παραμείνει υπό κράτηση στις βρετανικές αρχές.

Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, περίπου στις 03.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/7) συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ η 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Marfin το 2010. Η γυναίκα εργάζονταν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, όμως εκείνη την ώρα προφανώς πήγε για άλλο λόγο.

Κατά πληροφορίες, η 46χρονη ετοιμάζονταν να πάρει την πρώτη πτώση από το Λονδίνο για την Αθήνα (σ.σ. στις 05.00 τα ξημερώματα) προκειμένου να θέσει εαυτόν στη διάθεση των αρχών και να υποστηρίξει την αθωότητα της. Μάλιστα, η δικηγόρος της, τις προηγούμενες ημέρες είχε μεταφέρει αυτή την πρόθεση της 46χρονης που τα τελευταία 6 χρόνια ζούσε στο Μπράιτον και είχε κάνει οικογένεια με δύο παιδιά.

Ωστόσο, η «ερυθρά αγγελία» που εκδόθηκε από τις ελληνικές διωκτικές αρχές μετά τα εντάλματα σύλληψης, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη της επί βρετανικού εδάφους.