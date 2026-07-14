Marfin: Προφυλακίζονται οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι - Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που κατηγορούνται για τον εγκληματικό εμπρησμό στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου το 2010, που οδήγησε τρεις ανθρώπους στον θάνατο, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα 4 μηνών έγκυος.

Οι δύο 42χρονοι προφυλακίστηκαν ως ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που έχουν αποδοθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια μπροστά στη Marfin. Ο ένας εκ των δύο, ο οποίος βάσει της αστυνομικής έρευνας φέρεται να είναι εκείνος που σπάει τη τζαμαρία του κτιρίου, σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε.

Ο έτερος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν στην πορεία, αλλά σε άλλο σημείο.

Eurokinissi

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή στην Ευελπίδων λίγο πριν τις 11 το πρωί σήμερα Τρίτη (14/7), ροκείμενου να απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή που τους έχει απαγγελθεί.

Δρακόντεια ήταν τα μέτρα ασφαλείας στο χώρο των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων, με δυνάμεις της Αστυνομίας να έχουν ισχυρή παρουσία από νωρίς το πρωί.

Φωτό: EUROKINISSI

Στο χώρο των δικαστηρίων από νωρίς ήταν συγκεντρωμένοι δεκάδες φίλοι και υποστηρικτές των δύο κατηγορούμενων, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ τους.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία έξω από την Ευελπίδων.



📹Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/zUMS1oSIRp — Flash.gr (@flashgrofficial) July 14, 2026

«Ναι» στην έκδοσή της στην Ελλάδα από τη Βρετανία είπε η 46χρονη

Την ίδια στιγμή, η 46χρονη -για την οποία επίσης εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για εμπλοκή της στην υπόθεση της Marfin- παρουσιάστηκε σήμερα το απόγευμα ενώπιον του δικαστηρίου του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο και δήλωσε ότι αποδέχεται το αίτημα των ελληνικών Αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα, ενώ αναμένεται να επιστρέψει μέσα στις επόμενες 10 μέρες.

H 46χρονη έκανε σαφές ότι συναινεί στην έκδοσή της χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις, ενώ υπέγραψε σχετικό έγγραφο με το οποίο δεσμεύεται για την απόφασή της και δεν έχει τη δυνατότητα να την ανακαλέσει, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη γυναίκα συνελήφθη τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ στο Λονδίνο, αφού εκκρεμούσε σε βάρος της διεθνές ένταλμα σύλληψης, ερυθράς αγγελίας.

Η δικογραφία του ελληνικού FBI - Ο ρόλος των συλληφθέντων

Αξίζει να σημειωθεί πως η δικογραφία του ελληνικού FBI χαρακτηρίζει προεπιλεγμένο στόχο το υποκατάστημα της τράπεζας Marfin.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, στη δικογραφία που κατατέθηκε στην Εισαγγελία, επισημαίνεται πως «δεν πρόκειται για αυθόρμητη ενέργεια», αλλά χτύπημα που «συναποφασίστηκε, σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε συντονισμένα από ομάδα προσώπων με συγκεκριμένη κατανομή ρόλων».

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά σε τρία διαφορετικά στάδια: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δολοφονική επίθεση. Αυτό, πάντως, που έχει τεράστιο ενδιαφέρον είναι πως το περιγράφουν στη δικογραφία οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI τον ρόλο των τριών συλληφθέντων, που αντιμετωπίζουν βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες για ένα έγκλημα που 16 χρόνια μετά συνεχίζει να στιγματίζει την Ελλάδα και τη «μαύρη» περίοδο των μνημονίων.

Φωτιά στην τράπεζα της Marfin/Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Ρόλο επιχειρησιακού συντονιστή της ομάδας που πραγματοποίησε τη δολοφονική επίθεση με βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin, στην οδό Σταδίου στις 5/5/2010, αποδίδουν οι διωκτικές αρχές στον 42χρονο που συνελήφθη στην Κυψέλη. Σύμφωνα με όσα έχει καταγράψει η νέα δικογραφία, αυτός φέρεται να ήταν το πρόσωπο που είχε αναλάβει τον συντονισμό της ομάδας και έδωσε τις οδηγίες για την υλοποίηση της επίθεσης. Με απλά λόγια, το ελληνικό FBI εκτιμά -με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε και εξέτασε- ότι αυτός καθοδήγησε τα μέλη της ομάδας, τόσο αυτούς που συμμετείχαν ενεργά στη δολοφονική εμπρηστική επίθεση όσο και αυτούς που είχαν δευτερεύον ρόλο.

Για τον δεύτερο 42χρονο, ο οποίος συνελήφθη στα Άνω Λιόσια, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι του αποδίδεται κομβικός εκτελεστικός ρόλος. Ειδικότερα, φέρεται να είναι το άτομο που έσπασε με σφυρί ή βαριοπούλα την τζαμαρία του τραπεζικού υποκαταστήματος, επιτρέποντας να πέσουν στο εσωτερικό οι βόμβες μολότοφ που προκάλεσαν τη φωτιά. Κατά τις ίδιες πηγές, τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση ο ίδιος φέρεται πάλι με τον ίδιο τρόπο να προκαλεί φθορές σε καταστήματα της περιοχής (σ.σ. γίνεται αναφορά σε τράπεζα), με τις κινήσεις του να έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

Φωτιά στην τράπεζα της Marfin/Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Όσον αφορά την 46χρονη, στη νέα δικογραφία επισημαίνεται ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία τη συνδέουν με την ομάδα που πραγματοποίησε τη δολοφονική επίθεση, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να της αποδίδεται συγκεκριμένη εκτελεστική ενέργεια. Εάν αυτό ισχύει, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πως θα κινηθεί το βρετανικό δικαστικό συμβούλιο που θα αποφασίσει την έκδοση της ή μη στην Ελλάδα.

«Ισχνά στοιχεία»

Την ίδια ώρα, σε αμφισβήτηση της βασιμότητας των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη φονική πυρπόληση της Marfin προχώρησαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων.



Οι δικηγόροι Άννυ Παπαρρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης υποστήριξαν σε συνέντευξη Τύπου ότι η υπόθεση στηρίζεται σε «ισχνά στοιχεία», αναφέροντας πως τα βασικά δεδομένα της δικογραφίας είναι ένα ανώνυμο email που εστάλη στις αρχές τον περασμένο Απρίλιο και μία έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία –όπως υποστηρίζουν– δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση προσώπων.