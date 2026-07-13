Marfin: Ο «καθοδηγητής», ο άνθρωπος με το σφυρί και η 46χρονη-Τι λέει η δικογραφία του ελληνικού FBI

Προεπιλεγμένο στόχο χαρακτηρίζει, σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία του ελληνικού FBI το υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου, που το μοιραίο μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010 παραδόθηκε στις φλόγες μετά από εμπρηστική επίθεση, με αποτέλεσμα την δολοφονία τριών εργαζομένων -ανάμεσα τους και μία γυναίκα έγκυος στον 4ο μήνα.

Πληροφορίες του FLASH αναφέρουν ότι στη δικογραφία που κατατέθηκε στην Εισαγγελία, επισημαίνεται πως «δεν πρόκειται για αυθόρμητη ενέργεια», αλλά χτύπημα που «συναποφασίστηκε, σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε συντονισμένα από ομάδα προσώπων με συγκεκριμένη κατανομή ρόλων».

Ο ρόλος των συλληφθέντων

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, γίνεται αναφορά σε τρία διαφορετικά στάδια: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δολοφονική επίθεση. Αυτό, πάντως, που έχει τεράστιο ενδιαφέρον είναι πως το περιγράφουν στη δικογραφία οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI τον ρόλο των τριών συλληφθέντων, που αντιμετωπίζουν βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες για ένα έγκλημα που 16 χρόνια μετά συνεχίζει να στιγματίζει την Ελλάδα και τη «μαύρη» περίοδο των μνημονίων.

Ο επιχειρησιακός συντονιστής

Ρόλο επιχειρησιακού συντονιστή της ομάδας που πραγματοποίησε τη δολοφονική επίθεση με βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin, στην οδό Σταδίου στις 5/5/2010, αποδίδουν οι διωκτικές αρχές στον 42χρονο που συνελήφθη στην Κυψέλη. Σύμφωνα με όσα έχει καταγράψει η νέα δικογραφία, αυτός φέρεται να ήταν το πρόσωπο που είχε αναλάβει τον συντονισμό της ομάδας και έδωσε τις οδηγίες για την υλοποίηση της επίθεσης. Με απλά λόγια, το ελληνικό FBI εκτιμά -με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε και εξέτασε- ότι αυτός καθοδήγησε τα μέλη της ομάδας, τόσο αυτούς που συμμετείχαν ενεργά στη δολοφονική εμπρηστική επίθεση όσο και αυτούς που είχαν δευτερεύον ρόλο.

Ο άνθρωπος με το σφυρί

Για τον δεύτερο 42χρονο, ο οποίος συνελήφθη στα Άνω Λιόσια, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι του αποδίδεται κομβικός εκτελεστικός ρόλος. Ειδικότερα, φέρεται να είναι το άτομο που έσπασε με σφυρί ή βαριοπούλα την τζαμαρία του τραπεζικού υποκαταστήματος, επιτρέποντας να πέσουν στο εσωτερικό οι βόμβες μολότοφ που προκάλεσαν τη φωτιά. Κατά τις ίδιες πηγές, τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση ο ίδιος φέρεται πάλι με τον ίδιο τρόπο να προκαλεί φθορές σε καταστήματα της περιοχής (σ.σ. γίνεται αναφορά σε τράπεζα), με τις κινήσεις του να έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

Η σύνδεση της 46χρονης

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για την περίπτωση της 46χρονης, η οποία συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/7) στη Μεγάλη Βρετανία, μετά την έκδοση «ερυθράς αγγελίας» από τις ελληνικές διωκτικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη νέα δικογραφία επισημαίνεται ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία τη συνδέουν με την ομάδα που πραγματοποίησε τη δολοφονική επίθεση, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να της αποδίδεται συγκεκριμένη εκτελεστική ενέργεια. Εάν αυτό ισχύει, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πως θα κινηθεί το βρετανικό δικαστικό συμβούλιο που θα αποφασίσει την έκδοση της ή μη στην Ελλάδα.

