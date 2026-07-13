Marfin: Η υπεράσπιση μιλάει για «ισχνά στοιχεία» στη δικογραφία των 3 κατηγορουμένων

Σε αμφισβήτηση της βασιμότητας των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη φονική πυρπόληση της Marfin προχώρησαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, λίγες ώρες πριν οι εντολείς τους οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθούν.

Οι δικηγόροι Άννυ Παπαρρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης υποστήριξαν σε συνέντευξη Τύπου ότι η υπόθεση στηρίζεται σε «ισχνά στοιχεία», αναφέροντας πως τα βασικά δεδομένα της δικογραφίας είναι ένα ανώνυμο email που εστάλη στις αρχές τον περασμένο Απρίλιο και μία έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία –όπως υποστηρίζουν– δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση προσώπων.

Η υπεράσπιση αμφισβητεί την έκθεση ταυτοποίησης

Σύμφωνα με τον Θανάση Καμπαγιάννη, η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βασίστηκε σε συγκεκριμένο πρωτόκολλο που ακολουθεί αμερικανικά πρότυπα, ωστόσο δεν καταλήγει σε «ισχυρή ταυτοποίηση», αλλά σε αξιολόγηση που βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας.

«Έτσι γίνονται παιχνίδια με κινητά αντικείμενα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συνήγορος, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία δεν επαρκούν για ασφαλή συμπεράσματα.

Η υπεράσπιση ζήτησε παράλληλα να εντοπιστεί και να κληθεί να καταθέσει ο αποστολέας του ανώνυμου email, το οποίο αποτέλεσε, σύμφωνα με τους ίδιους, την αφετηρία των ερευνών.

Οι δικηγόροι τόνισαν ακόμη ότι αρκετές αναφορές γύρω από την υπόθεση «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» και εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε δηλώσεις που παρουσίασαν την υπόθεση ως ήδη εξιχνιασμένη, σημειώνοντας ότι τίθεται ζήτημα σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.

Η Άννυ Παπαρρούσου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε επίσης ότι η 46χρονη κατηγορούμενη συνελήφθη ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο, έχοντας ήδη εκδώσει εισιτήριο επιστροφής από τη Βρετανία στην Ελλάδα και έχοντας ενημερώσει σχετικά τις αρχές.

Στη συνέντευξη συμμετείχε και ο δικηγόρος Δημήτρης Κατσαρής, ο οποίος αναφέρθηκε σε παλαιότερη υπόθεση όπου πρόσωπο είχε υποδειχθεί μέσω ανώνυμης επιστολής ως εμπλεκόμενο στην υπόθεση της Marfin, αλλά τελικά αθωώθηκε ομόφωνα.

Όπως ανέφερε, η σημερινή υπόθεση «είναι της ίδιας έμπνευσης», εκφράζοντας ερωτήματα σχετικά με τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της νέας δικογραφίας.

Την Τρίτη το Ελληνικό αίτημα έκδοσης της 46χρονης

Ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη (14/7) η 46χρονη Ελληνίδα, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα των ελληνικών αρχών για την έκδοσή της.

Η διαδικασία στο βρετανικό δικαστήριο αφορά την έναρξη της εξέτασης του ελληνικού αιτήματος έκδοσης, ενώ η απόφαση για το αν η 46χρονη θα παραδοθεί στις ελληνικές αρχές θα ληφθεί στο πλαίσιο της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit - NEU) της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της NCA, η 46χρονη καταζητούνταν από τις ελληνικές αρχές «για υπόθεση που αφορά επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αθήνα το 2010».