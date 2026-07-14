Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην Ευελπίδων - Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη Marfin

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν λίγο πριν τις 11 το πρωί σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για τον φονικό εμπρησμό του καταστήματος της τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010, προκείμενου να απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή που τους έχει απαγγελθεί.

Στην Ευελπίδων οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Marfin.



📹Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/YtjtLca9yl — Flash.gr (@flashgrofficial) July 14, 2026

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, η αστυνομική παρουσία είναι έντονη ήδη από νωρίς.

Την ίδια στιγμή, η 46χρονη που επίσης κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση οδηγείται ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης. Η γυναίκα που αναζητείτο από τις ελληνικές Αρχές συνελήφθη τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ στο Λονδίνο, αφού εκκρεμούσε σε βάρος της διεθνές ένταλμα σύλληψης, ερυθράς αγγελίας.

Τι λέει η δικογραφία του ελληνικού FBI

Αξίζει να σημειωθεί πως η δικογραφία του ελληνικού FBI χαρακτηρίζει προεπιλεγμένο στόχο το υποκατάστημα της τράπεζας Marfin.

Πληροφορίες του FLASH αναφέρουν ότι στη δικογραφία που κατατέθηκε στην Εισαγγελία, επισημαίνεται πως «δεν πρόκειται για αυθόρμητη ενέργεια», αλλά χτύπημα που «συναποφασίστηκε, σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε συντονισμένα από ομάδα προσώπων με συγκεκριμένη κατανομή ρόλων».

«Ισχνά στοιχεία»

Την ίδια ώρα, σε αμφισβήτηση της βασιμότητας των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη φονική πυρπόληση της Marfin προχώρησαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων.



Οι δικηγόροι Άννυ Παπαρρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης υποστήριξαν σε συνέντευξη Τύπου ότι η υπόθεση στηρίζεται σε «ισχνά στοιχεία», αναφέροντας πως τα βασικά δεδομένα της δικογραφίας είναι ένα ανώνυμο email που εστάλη στις αρχές τον περασμένο Απρίλιο και μία έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία –όπως υποστηρίζουν– δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση προσώπων.