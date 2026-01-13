Μαρία Σολωμού: «Αν υπάρχει κάποιος άντρας στη ζωή μου, είναι κάτι που θα το ξέρω μόνο εγώ»

Για το φλερτ, τους άντρες, αλλά και τη σχέση που έχει σήμερα με τον Mente Fuerte μίλησε η Μαρία Σολωμού σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ. «Είμαστε οικογένεια. Ο Γιώργος (Τσακμακίδης), έτσι όπως εξελίχθηκε η μεταξύ μας επαφή και σχέση μέσα στα χρόνια, το λέει πάντα, με θεωρεί οικογένειά του. Είναι πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ όμορφο.

Μια ζωή ήμουν δίπλα σε κάποιο αντρικό όνομα. Δεν θέλω άλλο αντρικό όνομα στη λεζάντα μου, δεν μου αρέσει να παίζω αυτό το παιχνίδι. Αν υπάρχει κάποιος άντρας στη ζωή μου, εκτός από τον γιο μου, είναι κάτι που θα το ξέρω μόνο εγώ. Δεν θα πιεστώ όμως, δεν θα κλειστώ και στο σπίτι για να μην πούνε. Αλλά να πέσουν μέσα 100%, αποκλείεται».

Το φλερτ

«Πέρασα μια περίοδο πάρα πολύ έντονη, όπου μου έστελναν συνέχεια μηνύματα στο Instagram “να σε δω”, “να βγούμε”, “να πάμε για φαγητό”, αρκετές φορές και κάποια χυδαία. Στον δρόμο αυτό που κάνουν συνήθως είναι να πετάξουν μια ατάκα μέσα από το αυτοκίνητο με την ασφάλεια ότι θα φύγουν στο φανάρι. Δηλαδή καγκουριές.

Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι αρκετά απρόσιτη. Οι γυναίκες βέβαια έρχονται και μου μιλάνε συνέχεια και χαίρομαι πάρα πολύ ή οι άντρες θα έρθουν με την κοπέλα τους να πουν “μπράβο, σε γουστάρουμε”, αλλά να με προσεγγίσουν αλλιώς, όχι. Έρχονται συνήθως και μου λένε ό,τι πιο χαζό και άσχετο μπορείς να σκεφτείς που μου γυρίζουν τα μάτια σε 3 δευτερόλεπτα. Μου λένε τη λάθος κουβέντα».