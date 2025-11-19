Σολωμού: «Δεν κάνω βαρύγδουπα πράγματα, τα αφήνω να γίνονται μόνα τους, έχω εμπιστοσύνη στο σύμπαν»

Η Μαρία Σολωμού μίλησε στην κάμερα του “Νωρίς Νωρίς” για την παράσταση “Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.» της Λένας Κιτσοπούλου που μετά την Αθήνα ανεβαίνει και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τους ρόλους που θα ήθελε να παίξει στο μέλλον. «Δεν έχω σκεφτεί καθόλου αν θέλω πάρα πολύ να κάνω έναν ρόλο. Δεν είμαι από τους ηθοποιούς που λέει: “Λοιπόν, τώρα ένας Σαίξπηρ”, που το έλεγα γιατί αγαπώ τον Σαίξπηρ και τον έκανα κι αυτόν πριν από δύο χρόνια, ή να πάω σε μία Επίδαυρο, ή να κάνω ένα κλασικό ρεπερτόριο. Ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει.

Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν έχω τέτοια απωθημένα. Θέλω να περνάω καλά και υπάρχουν κάποια έργα τα οποία μου έχουν καρφωθεί στον εγκέφαλο από πολύ παλιά… Είμαι πολύ στην ώρα μου, πολύ πώς θα το νιώσω. Πρέπει να το νιώσω πολύ καλά μέσα μου και να πω ναι τώρα μπορώ για μια δουλειά. Δεν είναι όλα για όλους και δεν είναι το timing για όλους το ίδιο.

«Μην βάζεις στόχους, αφουγκράσου»

Δεν κάνω σχέδια για το μέλλον, κάνω βραχυπρόθεσμα σχέδια. Δεν βλέπω πολύ μέσα στον χρόνο, στο μέλλον. Είμαι του “Μην βάζεις στόχους”, το οποίο είναι πάρα πολύ λάθος βέβαια, εννοείται. “Μην βάζεις στόχους ρε άνθρωπε, άσε, κάτσε εκεί και αφουγκράσου”. Για κάποιον λόγο, ώρες ώρες συμφωνώ τόσο πολύ με αυτό το πράγμα.

Βάζω πρόγραμμα όμως και αυτό μοιάζει με στόχο. Δεν κάνω βαρύγδουπα πράγματα, τα αφήνω να γίνονται μόνα τους. Δεν μπορώ. Νιώθω πως ό,τι σχέδιο και να κάνουμε και ό,τι τεράστιες αποφάσεις να πάρουμε, η ζωή, ο κόσμος, η ενέργεια, το σύμπαν θα αποφασίσουν. Έχω εμπιστοσύνη στο σύμπαν».