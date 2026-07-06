Μαριλού Κατσαφάδου: Ποια είναι η νικήτρια του «Your Face Sounds Familiar»

Η Μαριλού Κατσαφάδου κέρδισε το φετινό «Your Face Sounds Familiar» ως Τζόνι Κας, μια εμφάνιση που της δικαίως της εξασφάλισε την πρώτη θέση, όχι πως μέχρι τον τελικό δεν μας είχε

Η κόρη του Θοδωρή Κατσαφάδου και της Χριστίνας Βαρζοπούλου είχε συγκλονιστικές εμφανίσεις καθόλη τη διάρκεια του σόου του ΑΝΤ1. Την είδαμε ως Σωτηρία Μπέλλου, Θέμη Αδαμαντίδη και Μπέτι Μίντλερ, αλλά όταν υποδύθηκε τη Marisa Paredes από την ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ «Ψηλά τακούνια» και ερμήνευσε το «Piensa en mí» ως άλλη Luz Casal συγκλόνισε τον κόσμο που την καταχειροκρότησε, μαζί φυσικά και τον πατέρα της που την παρακολουθούσε δακρυσμένος ανάμεσα στο κοινό!

«Είναι μια βραδιά που δεν έχω ακόμα συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει. Έχω μεγάλη χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι δουλεύουν για αυτή τη δουλειά, όλη την παραγωγή, τους συντελεστές για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Θα πάω να κοιμηθώ, θα ξυπνήσω και τότε νομίζω ότι θα το συνειδητοποιήσω.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο Ρήγο που έκανε μια τόσο όμορφη δουλειά με τη δική του αισθητική και τη δική του καλλιτεχνία, τον ευχαριστώ που πίστεψε και στήριξε όλη αυτή τη δουλειά, της οποίας είμαι μέρος της. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους συμπαίκτες μου που είναι εξαιρετικοί όλοι τους. Είναι πάρα πολλά τα συναισθήματα και πολύ έντονα. Δεν το πιστεύω, το βραβείο είναι τεράστιο, πρέπει να βρω να το βάλω κάπου», είπε αμέσως μετά τη νίκη της και αφιέρωσε το βραβείο στον γιο της

Who is who

Η Μαριλού Κατσαφάδου γεννήθηκε στην Αρεόπολη Λακωνίας το 1987 μέσα σε μια καλλιτεχνική οικογένεια και πολύ γρήγορα φάνηκε ο δρόμος που θα τραβούσε και η ίδια…

Ο κόσμος την αγάπησε και την ξεχώρισε στις σειρές «Σέρρες», «Μην Ψαρώνεις» και «Μαύροι πίνακες» (εκεί συνεργάστηκε με τον πατέρα της). Είναι τόσο ταλαντούχα που μπορεί να μεταπηδά από την κωμωδία ως το δράμα πολύ εύκολα και πάντα με επιτυχία. Τη μία τη βλέπεις και γελάς και στο επόμενο καρέ δακρύζεις και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε. Έχει συμμετάσχει σε αρκετές θεατρικές παραγωγές και το κοινό την έχει αγαπήσει και μέσα από το σανίδι.

Ο γάμος της με τον Χρήστο Ζαχαριάδη της χάρισε τον γιο της που υπεραγαπά… Η Μαριλού έχει τον τρόπο να μας συγκλονίζει και όταν μιλά ανοιχτά για τα όσα έχει βιώσει στην προσωπική της ζωή.

«Η απώλεια της μητέρας μου με καθόρισε σαν μητέρα. Όπως γέννησα ένα παιδί που με άλλαξε σαν άνθρωπο, σαν υπόσταση, σαν γυναίκα που βρίσκομαι σε μια άλλη θέση, έτσι και η απώλεια της μαμάς μου πρόσθεσε κάτι άλλο σε αυτό. Έπρεπε να εξηγήσω στον Παναγιώτη ότι η γιαγιά έφυγε, να καταλάβει ότι απλά δεν είναι σε ένα νοσοκομείο και θα επιστρέψει, ότι είναι κάτι μόνιμο. Γνωρίζει πια ότι η γιαγιά μας βλέπει από πάνω και είναι στα αστεράκια. Τα παιδιά σκέφτονται τους ανθρώπους που έχουν φύγει και μπορεί να κάνει κάποια πράγματα και να λέει να μας βλέπει η γιαγιά που έχει φύγει», είχε πει στην εκπομπή «Μαμά-δες».