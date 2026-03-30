Μαρινάκης για Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Πραγματικός «νικητής» ο Δούκας, μονόδρομος η αυτοδυναμία της ΝΔ

Αιχμηρό σχόλιο από τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο σχετικά με το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και το «όχι» σε κάθε συζήτηση περί συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

«Πραγματικός νικητής είναι ο Χάρης Δούκας που είπε καλύτερα ακυβερνησία παρά συγκυβέρνηση» είπε ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας πως το ΠΑΣΟΚ «απάντησε» σε μια πρόσκληση που δεν έχει σταλεί.

«Το ΠΑΣΟΚ είπε με ποιον δεν θα κυβερνήσει, δεν απάντησε όμως με ποιους θα κυβερνήσει και πώς, δεν ακούσαμε πρόγραμμα αλλά μόνο συνθήματα και παροχολογία» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η ΝΔ θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές, σημείωσε ωστόσο πως εάν οι πολίτες αποφασίσουν διαφορετικά τότε η χώρα θα πρέπει να έχει κυβέρνηση. «Η σταθερότητα της χώρες δεν μπαίνει στο ζύγι» είπε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος και τόνισε ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027.

«Δεν υπάρχει κανένα θέμα συγκυβέρνησης με την άκρα δεξιά, είμαστε σαφείς, είναι το ίδιο σαφές το ΠΑΣΟΚ για τον ΣΥΡΙΖΑ, την Κωνσταντοπούλου; Να μην ντρέπεται ο κ. Ανδρουλάκης να μας πει με ποιον θα κυβερνήσει» είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Εμείς δεν πιστεύουμε στο δόγμα του κ. Δούκα που έγινε δόγμα του ΠΑΣΟΚ».

ΠΑΣΟΚ: «Κάθεστε με την ακροδεξιά στα ίδια έδρανα»

Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε έντονα στα όσα είπε ο κ. Μαρινάκης σχετικά με το Συνέδριο του κόμματος και την ακροδεξιά:

Μάλλον κάτι πολύ καλό έγινε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Δεν εξηγούνται αλλιώς οι λεκτικές πιρουέτες του κ. Μαρινάκη και το άγχος που τον διακατείχε στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, κ. Μαρινάκη, θα είναι ένα και σαφές.



Ή παραμένει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας:

-που επί των ημερών της οι πολίτες έφτασαν να έχουν την τελευταία στην Ευρώπη αγοραστική δύναμη,

-που μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης η οικονομία θα μπει στην κατάψυξη,

-που «διέπρεψε» στην παραγωγή διαφθοράς, σκανδάλων και παρακρατικών πρακτικών

ή θα γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή που φέρνει ένα άλλο ήθος διακυβέρνησης και ένα νέο σχέδιο για τη χώρα με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ.



Οι, δε, διαβεβαιώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κιάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία.

Με ένα μέρος της ακροδεξιάς κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα, ενώ στις δύσκολες στιγμές της κυβέρνησης σας προσφέρει σωσίβιο και το υπόλοιπο μέρος της ακροδεξιάς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνεργασία μας με τον Βελόπουλο για να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ εν μέσω του σκανδάλου των υποκλοπών καθώς και οι πανηγυρισμοί της Νέας Δημοκρατίας όταν υπερψήφισαν τον προϋπολογισμό τα «ορφανά» της Χρυσής Αυγής. Θυμόμαστε τις διθυραμβικές κυβερνητικές διαρροές!



Και κάτι τελευταίο: Τι φοβάται το Μέγαρο Μαξίμου και δεν διαψεύδει τον ιδιοκτήτη της Intellexa, που εμπλέκει την κυβέρνηση με το predator; Πώς ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης να τον υπονοεί ως «Νίξον» ο κ. Ντίλιαν; Τα υπόλοιπα, την Παρασκευή στη Βουλή.