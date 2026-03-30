O διάλογος Ανδρουλάκη - Δούκα για τα «μάτια» της Άννας και η σφήνα Χρηστίδη για τα νότια

Δεν ξέρω αν μπορεί να λιώσουν οι πάγοι μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του δημάρχου Αθηναίων, αυτό που διαπίστωσα όμως με τα μάτια μου, τρεις ημέρες στο συνέδριο του Φαλήρου είναι ότι μια φιλότιμη προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά την έκαναν.

Τόσο την Παρασκευή όπου ο Δούκας χειροκρότησε θερμά τον Ανδρουλάκη και ο Ανδρουλάκης τον αγκάλιασε εξίσου ζεστά όσο και το Σάββατο όπου τα έλεγαν αρκετή ώρα στα πρώτα καθίσματα της αρένας του Ταε Κβο Ντο.

Σε μια από αυτές τις στιγμές, όπως μου μετέφερε σύνεδρος που κρυφάκουγε, όταν η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν στο βήμα για την ομιλία της και ανακοίνωσε ότι ενδιαφέρεται να είναι υποψήφια στο νότιο τομέα, ο Δούκας φέρεται να ρώτησε τον Ανδρουλάκη, αν αυτό είναι σωστό και ηθικό. Να ανακοινώνει δηλαδή από το συνέδριο αυτή την πρόθεση αντί για την υποβολή της υποψηφιότητας στην αρμόδια Επιτροπή. Και ο Ανδρουλάκης, απαντώντας με διάθεση για χιούμορ, είπε στο δήμαρχο Αθηναίων: «Ε, με αυτά που προτείνεις για προκριματικές εκλογές των υποψηφίων, τρέχει να προλάβει να το κατοχυρώσει».

Το θέμα με το νότιο τομέα είχε όμως και συνέχεια, αποδεικνύοντας ότι ο ανταγωνισμός στο ψηφοδέλτιο είναι μεγάλος. «Σας καλωσορίζω στο Φάληρο, στον φιλόξενο Νότιο Τομέα, που ξέρει να αγωνίζεται, που αγωνιά για ένα καλύτερο αύριο και που δίνει στο ΠΑΣΟΚ μηνύματα στήριξης και ελπίδας», ανέφερε ο Παύλος Χρηστίδης, υπενθυμίζοντας σε όλους ποιος είναι ο βουλευτής στο νότιο τομέα με το ΠΑΣΟΚ...