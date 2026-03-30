ΠΑΣΟΚ: Αυτοί είναι οι πρώτοι 7 της Κεντρικής Επιτροπής

Ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για την ανάδειξη της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά το 4ο συνέδριο του κόμματος που έριξε την αυλαία του την Κυριακή (29/3).

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, οι πρώτοι επτά που θα την απαρτίσουν είναι οι Λευτέρης Καρχιμάκης, Θανάσης Γλαβίνας, Άννα Διαμαντοπούλου (στηρίζεται από τους προεδρικούς), Κώστας Παπαδημητρίου, Σωτήρης Παπαγεωργίου, Κώστας Τσουκαλάς, Χρήστος Κακλαμάνης. Όλοι τους ανήκουν στην πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, από την ομάδα του αρχηγού του κόμματος, εξίσου ψηλά είναι οι Άρης Μερεντίτης, Βασίλης Σκουντής, Σωτήρης Παπαγεωργίου, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Μάρα Κουκουδάκη, Ηρακλής Δρούλιας, Σταύρος Τζεδάκης κ.α.

Η ομάδα του Μανώλη Χριστοδουλάκη που αναμένει τα αποτελέσματα από δύο ακόμη κάλπες για να έχει μια πιο πλήρη εικόνα, εκτιμά ότι θα εκλέξει 74 μέλη, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 28%. Ψηλά από τη λίστα Χριστοδουλάκη εκλέγονται οι Φίλιππος Σαχινίδης, Βασίλης Κεγκέρογλου, ενώ η Ελισσάβετ Φελώνη ήταν στην πρώτη δεκάδα της γενικής λίστας ως γυναίκα υποψήφια. Επίσης, οι Τόνια Αντωνίου, Μιχάλης Τζελέπης, Απόστολος Ραυτόπουλος, Δημήτρης Μπράτης και Άννα Κατσαρού.

Από το μπλοκ του Χάρη Δούκα, ο οποίος μετέχει αυτοδικαίως στην Κεντρική Επιτροπή ως δήμαρχος Αθηναίων εκτιμούσαν ότι μπορεί να εκλέξουν ως 20 μέλη και ανάμεσα σε αυτούς τους Ρωξάνη Μπέη, Κώστα Πανδή, Θοδωρή Μαργαρίτη (ως εκπρόσωποι της Ανανεωτικης Αριστεράς), Χρήστο Πρωτόπαπα, Ελένη Ζωντήρου κ.α.

Από την πλευρά του Παύλου Γερουλάνου με βάση την αρχική εικόνα θα πριμοδοτούνταν οι Έφη Χαλάτση, Ευριβιάδης Ελευθεριάδης, Γιώργος Πετρουλάκης, Αργύρης Αργυριάδης.