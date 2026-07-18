Μάριος Φραγκούλης: Η άγνωστη ιστορία με τον Χατζιδάκι και τη Βλαχοπούλου

Ο Μάριος Φραγκούλης ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τη θεία του, τη Ρένα Βλαχοπούλου και πώς ο Μάνος Χατζιδάκις την έσπρωξε στο σανίδι!

«Αυτός που έκανε ηθοποιό τη θεία Ρένα ήταν ο Μάνος Χατζιδάκις, γιατί είχε παίξει στην Οδό Ονείρων με τον Χορν και τον Μαρίνο. Και του λέει, έλα Μάνο, πες μου τι τραγούδι θα μου γράψεις. Και λέει, δεν θα τραγουδήσεις εδώ, εδώ θα παίξεις. Εγώ λέει, είμαι τραγουδίστρια. Έλα Μάνο μου, σε παρακαλώ, πες μου τι θα τραγουδήσω. Λέει, όχι, εδώ θα παίξεις. Και τελικά στον ρόλο την έκανε να παίξει μία διάσημη ηθοποιό που τη φέρνουν μέσα στο θέατρο.

Και εκεί έδειξε η θεία Ρένα βέβαια το μεγάλο της ταλέντο, το υποκριτικό ταλέντο που έπεσε το θέατρο από το γέλιο. Και από εκεί και πέρα ήρθε ο Κατρανίδης, όλοι οι μεγάλοι σκηνοθέτες του θεάτρου και την έκαναν ηθοποιό».

«Δεν καταλαβαίνω τίποτα από ό,τι είπες»

«Η θεία Ρένα είχε πολλή πλάκα και στη ζωή! Όπως ήταν στις ταινίες, ήταν και στη ζωή της, δεν υπήρχε. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι ερχόταν στις παραστάσεις μου, όταν παίζαμε με τον Γιώργο Νταλάρα, ερχόταν στο θέατρο να μας δει.

Επίσης ερχόταν όταν ήμουν δραματική σχολή στο Λονδίνο, ‘85 με 88 ας πούμε, και μου λέγε: Μάριε, δεν καταλαβαίνω τίποτα από ό,τι είπες, αλλά θα γίνεις ένας σπουδαίος ηθοποιός, το ξέρω λέει, το έχω μέσα μου, το καταλαβαίνω».