Μαρούσι: Μυστήριο με τη διπλή πτώση 27χρονης από 4ο όροφο πολυκατοικίας - Συνελήφθη ο σύζυγός της
Από τη δεύτερη πτώση της που κατέληξε στο ισόγειο, η γυναίκα διακομίστηκε τραυματισμένη σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.
Ένα απίστευτο περιστατικό διερευνά από νωρίς το βράδυ της Κυριακής η ΕΛ.ΑΣ., μετά την διπλή πτώση μιας γυναίκας 27 ετών από μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας στο Μαρούσι.
Υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, η γυναίκα με καταγωγή από την Ουκρανία, έπεσε από τον 4ο όροφο στον 3ο και στη συνέχεια ανέβηκε ξανά στον από πάνω όροφο -όπου είναι και η κατοικία της- κάνοντας νέα βουτιά στο κενό, πέφτοντας αυτή τη φορά στο υπαίθριο πάρκινγκ της πολυκατοικίας.
Η 27χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και με ιδιωτικό ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Υγεία, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Αρχικά, προσήχθη στο ΑΤ Αμαρουσίου ο 29χρονος σύζυγος της, με καταγωγή από τη Ρωσία, ο οποίος νωρίς το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας συνελήφθη για τον ν. Περί Ενδοοικογενειακής Βίας.