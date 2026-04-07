Μαρούσι: Σοβαρά τραυματισμένη η 27χρονη Ουκρανή - Η Αστυνομία περιμένει να ξυπνήσει

Να ξυπνήσει από την καταστολή στην οποία βρίσκεται η 27χρονη Ουκρανή περιμένουν οι αστυνομικοί του ΑΤ Αμαρουσίου προκειμένου να πάρουν απαντήσεις για το ακριβώς συνέβη στο διαμέρισμα της οδού Αγράφων και οδήγησαν στην πτώση της από τον 4ο όροφο στον ακάλυπτο χώρο - υπαίθριο γκαράζ της πολυκατοικίας.

Να θυμίσουμε ότι ο 29χρονος Ρώσος σύζυγος της συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο, με εντολή εισαγγελέα ορίστηκε ρητή δικάσιμος για τις 8/4. Ο ίδιος, πάντως, προανακριτικά φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει γιατί η σύζυγος του πήδηξε στο κενό από το μπαλκόνι του διαμερίσματος της. Την ίδια ώρα, ούτε ο ιατροδικαστής έχει καταφέρει να εξετάσει την 27χρονη Ουκρανή, η οποία μετά το βαρύ χειρουργείο που υποβλήθηκε, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Κομβικές μαρτυρίες

Μαρτυρίες θέλουν το ζευγάρι να είχε έντονο καυγά το βράδυ της Κυριακής (5/4) και η 27χρονη να κάνει καταρρίχηση στο μπαλκόνι διαμερίσματος του 3ου ορόφου. Στη συνέχεια, νομίζοντας ότι ο 29χρόνος έχει φύγει από το σπίτι τους και όντας ζαλισμένη καθώς τραυματίστηκε ελαφρά από την αρχική πτώση στο μπαλκόνι του από κάτω διαμερίσματος, ανέβηκε ξανά στο σπίτι της. Εκεί φαίνεται να ακολούθησε νέος καυγάς ανάμεσά τους, με τη νεαρή Ουκρανή να επιχειρεί ξανά με καταρρίχηση να κατέβει στον 3ο όροφο, με αποτέλεσμα να πέσει στον ακάλυπτο χώρο – υπαίθριο πάρκινγκ και να τραυματιστεί σοβαρά.

Αστυνομικές πηγές, μιλώντας στον FLASH, κάνουν λόγο για μία πολύ περίεργη υπόθεση που απαντήσεις θα δοθούν μόνο όταν ξυπνήσει και μιλήσει η 27χρονη. Κομβική θεωρείται και η κατάθεση της ηλικιωμένης γυναίκας, που διαμένει ακριβώς κάτω από το ζευγάρι και ανέφερε ότι άκουσε τον καυγά τους και είδε την νεαρή Ουκρανή στο μπαλκόνι της.