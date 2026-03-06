«Μας χτυπούν τώρα»: Η σοκαριστική στιγμή επίθεσης σε live μετάδοση στην τηλεόραση της Τεχεράνης

Σκηνές πανικού καταγράφηκαν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την Τεχεράνη, όταν δημοσιογράφος που κάλυπτε τις εξελίξεις από το κέντρο της πόλης αναγκάστηκε να διακόψει την ανταπόκρισή του, καθώς ακούστηκαν νέες επιθέσεις στην περιοχή.

Στο βίντεο, ο ρεπόρτερ βρίσκεται στον δρόμο κοντά στην πλατεία του Μεϊντάν ε Κορ το πρωί, την ώρα που πολλοί κάτοικοι της ιρανικής πρωτεύουσας ξυπνούσαν για την πρωινή προσευχή του Ραμαζανιού και λίγες ώρες πριν από τον εορτασμό του Νοβρούζ, της περσικής πρωτοχρονιάς.

Ξαφνικά, ακούγονται ισχυροί θόρυβοι και ο δημοσιογράφος φωνάζει on air: «Μας χτυπούν εδώ ξανά! Αυτή τη στιγμή! Μόλις επιτέθηκαν εδώ!», ενώ το συνεργείο προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο.