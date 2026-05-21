«Μας έδεσε τα μάτια»: Συνελήφθη η μητέρα που άφησε τα παιδιά της σε αυτοκινητόδρομο της Πορτογαλίας

Σάλο έχει προκαλέσει τόσο στη Γαλλία όσο και στην Πορτογαλία η υπόθεση εγκατάλειψης δυο μικρών αγοριών ηλικίας 3 και 5 ετών από τη μητέρα τους σε έναν αυτοκινητόδρομο της νότιας Πορτογαλίας.

Το απόγευμα της Πέμπτης 21 Μαΐου η 41χρονη μητέρα συνελήφθη στη Φάτιμα, σύμφωνα με ενημέρωση της πορτογαλικής αστυνομίας. «Μια γυναίκα ηλικίας 41 ετών και ένας άνδρας 55 ετών, τα στοιχεία των οποίων δεν δημοσιοποιήθηκαν, συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι στο συμβάν με τα δύο ανήλικα παιδιά».

Η Δικαστική Αστυνομία της Πορτογαλίας ανέφερε ότι οι δύο συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για κακομεταχείριση, έκθεση και κίνδυνο και εγκατάλειψη των παιδιών.

Πώς βρέθηκαν τα παιδιά

Τα δυο μικρά αγόρια βρέθηκαν στον αυτοκινητόδρομο 253 που συνδέει την πόλη Αλκάσερ ντου Σαλ με το θέρετρο Κομπορτά, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτίως της Λισαβόνας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η μητέρα και ο σύντροφός της τα εγκατέλειψαν, δίνοντάς τους σακίδια που περιείχαν νερό, μπισκότα, φρούτα και ρούχα, όχι όμως κάποιο στοιχείο για την ταυτότητά τους.

Διερχόμενος οδηγός τα είδε την Τρίτη να στέκονται στην άκρη του δρόμου και να κλαίνε. Αμέσως τα μάζεψε, τα μετέφερε στο αρτοπωλείο που διατηρεί η οικογένειά του και ενημέρωσε τις αρχές. Σύμφωνα με έρευνα των πορτογαλικών Αρχών είχαν εξαφανιστεί από το σπίτι τους στην ανατολική Γαλλία περίπου πριν από δέκα ημέρες.

«Μας έδεσαν τα μάτια και παίζαμε»

«Ο γιος μου βρήκε τα παιδιά στον δρόμο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Εουτζένια Κουίντας, 76 ετών, η οποία τάισε τα παιδιά και έφερε τον μικρό εγγονό της, 4 ετών, για να παίξουν όλα μαζί. «Κάλεσε την αστυνομία και τους είπε ότι βρήκε τα παιδιά μόνα τους αλλά δεν τα καταλαβαίναμε γιατί μιλούσαν γαλλικά», πρόσθεσε η γυναίκα.

Η οικογένεια φρόντισε ωστόσο να καλέσει έναν γιατρό που γνωρίζει γαλλικά, στον οποίο τα παιδιά αφηγήθηκαν τι τους συνέβη. «Έλεγαν ότι έφτασαν με αυτοκίνητο, κατέβηκαν σε μια δασώδη περιοχή, ένα δάσος, όπως είπε το μεγαλύτερο», εξήγησε η Κουίντας. Το ένα από τα παιδιά είπε ότι τους έδεσαν τα μάτια και τα έστειλαν να βρουν ένα κρυμμένο παιχνίδι. Όταν έβγαλε την ταινία από τα μάτια του «το αυτοκίνητο της μαμάς δεν ήταν πια εκεί».

💬 Ça m'a anéanti"



➡️ Deux enfants français de 3 et 5 ans retrouvés au bord d'une route au Portugal pic.twitter.com/tluJ6mBQge — BFM (@BFMTV) May 21, 2026

«Επάνω τους είχαν ένα πορτοκάλι, ένα αχλάδι, ένα μπουκάλι νερό το καθένα… Δεν είδαμε ίχνη κακομεταχείρισης. Ίσως η μητέρα τα άφησε ώστε να έχουν κάτι να φάνε τουλάχιστον για μία ημέρα. Επειδή έμειναν στα χορτάρια, ανάμεσα σε έντομα, ο μικρός είχε ήδη τσιμπηθεί από ένα τσιμπούρι, όμως παρ’ όλ’ αυτά έδειχναν χαρούμενα εδώ, στο σπίτι», κατέληξε η γυναίκα.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Σετούμπαλ για να υποβληθούν σε εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Τα άρπαξε από το σπίτι τους

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία του Κολμάρ, η 41χρονη μητέρας που κατοικούσε στην πόλη αφού φέρεται να είναι εκείνη που άρπαξε τα παιδιά από το σπίτι στο οποίο κατοικούσαν. Μάλιστα, ο πατέρας των παιδιών με τον οποίο η γυναίκα είναι διαζευγμένη εμφανίστηκε στην αστυνομία και κατέθεσε μήνυση για αρπαγή ανηλίκου. «Και αυτός, όπως όλος ο κόσμος, δεν καταλαβαίνει τίποτα», είπε ο εισαγγελέας Ζαν Ρισέρ. «Το ανησυχητικό ήταν ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι της, δεν είχε λόγο να μην βρίσκεται εκεί και δεν ενημέρωσε κανέναν», σχολίασε ο εισαγγελέας.

Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι η μητέρα έφυγε με αυτοκίνητο. «Ακολουθήσαμε την πορεία της, από τη νότια Γαλλία στην Ισπανία και μετά στην Πορτογαλία, αλλά δεν καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή μαζί της», περιέγραψε ο Ρισέρ.