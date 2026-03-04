«Ματωμένο Φεγγάρι»: Μαγευτικές εικόνες από την ολική έκλειψη Σελήνης

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τη μαγευτική ολική έκλειψη Σελήνης η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου και έγινε ορατή από συγκεκριμένα σημεία στον κόσμο.

Πολίτες σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής, στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ανατολική Ασία είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα από τα πιο αναμενόμενα και σπάνια ουράνια φαινόμενα της χρονιάς. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που τραβήχτηκαν κόβουν την ανάσα αφού, η «ματωμένη Σελήνη», όπως είναι ευρέως γνωστή, πήρε το όνομά της όταν το φεγγάρι γίνεται κόκκινο καθώς η Γη περνά ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, ρίχνοντας τη σκιά του πλανήτη μας στην επιφάνεια της.

Η «ματωμένη Σελήνη» στη Μπανγκόγκ / Reuters

Η «ματωμένη Σελήνη» στην chinatown στο Μεξικό / Reuters

Στο αποκορύφωμα του φαινομένου, η Σελήνη έγινε σκούρα κόκκινη, λόγω της διάθλασης του ηλιακού φωτός από την πυκνή ατμόσφαιρα της Γης, στον δρόμο του προς την επιφάνεια της Σελήνης.



Η «ματωμένη Σελήνη» στο Ελ Σαλβαδόρ / Reuters

Η «ματωμένη Σελήνη» στν Ταϊλάνδη / Reuters

Η «ματωμένη Σελήνη» στο Μεξικό / Reuters

Η σεληνιακή έκλειψη δεν ήταν ορατή στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη και στην Αφρική.

Πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη ολική έκλειψη Σελήνης

Σημειώνεται ότι η επόμενη ολική έκλειψη Σελήνης θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς του 2028, στις 31 Δεκεμβρίου 2028. Ήδη αποκαλείται ευρέως «Ματωμένο Φεγγάρι της Παραμονής Πρωτοχρονιάς».

Το 2026 θα σημειωθεί ακόμη μια ολική έκλειψη Ηλίου στις 12 Αυγούστου και μια μερική έκλειψη Σελήνης στις 28 Αυγούστου.

Η πανσέληνος του Μαρτίου 2026 είναι γνωστή ως «Σκουληκοφέγγαρο», «Φεγγάρι του Κόρακα» και «Φεγγάρι των Χυμών». Η ονομασία «Σκουληκοφέγγαρο» τιμά την εμφάνιση των γαιοσκωλήκων και των προνυμφών εντόμων στο έδαφος που αρχίζει να ζεσταίνεται στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης.