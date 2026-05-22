«Με ακολουθούσε στους διαδρόμους μέχρι να πω ναι»: Τι λέει ο γιος της ασθενούς με το φακελάκι

Οργή έχει προκαλέσει το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον αναισθησιολόγο, ο οποίος καταγράφεται να ζητά «φακελάκι» σε ασθενή πριν το χειρουργείο σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων.

Όπως μετέδωσε το Star, η γυναίκα, που βρέθηκε στο νοσοκομείο για μια εγχείρηση στο πόδι, εμφανίζεται στο συγκεκριμένο βίντεο να συμφωνεί διστακτικά στο να δώσει φακελάκι στον γιατρό. Ο γιος της, που την συνόδευε, καταγγέλλει μια αφόρητη πίεση που δέχθηκε από τον γιατρό στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο γιατρός χρησιμοποίησε το επιχείρημα του χρόνου για να αποσπάσει τη συναίνεση.

«Άρχισε να μας λέει ότι θέλει κάποια χρήματα, αλλιώς, λέει, η ώρα πάει δώδεκα, μάλλον μπορεί να ακυρωθεί (το χειρουργείο). Του είπα ναι, αλλά όχι τώρα, μετά. Όπου πήγαινα, ήταν από πίσω μου, δηλαδή. Ήθελε το ναι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γιος της ασθενούς, περιγράφοντας το στενό μαρκάρισμα που υπέστη. «Με ακολουθούσε στους διαδρόμους μέχρι να πω "ναι"», συμπλήρωσε, αναδεικνύοντας το μέγεθος του εκβιασμού.

Πώς δικαιολόγησε ο αναισθησιολόγος το «φακελάκι»

Με έναν αδιανόητο τρόπο επιχείρησε να δικαιολογήσει το «φακελάκι» που ζήτησε από ασθενή, ο αναισθησιολόγος νοσοκομείου των βορείων προαστίων της Αθήνας, για υπηρεσίες που οφείλει να παρέχει δωρεάν στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Παρέμβαση Γεωργιάδη σε βίντεο που δείχνει γιατρό να ζητά «φακελάκι» - «Σιχαίνομαι αυτή την πρακτική» pic.twitter.com/ctYlDU37Yr — Flash.gr (@flashgrofficial) May 21, 2026

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News», ο αναισθησιολόγος προσπάθησε αρχικά να εξηγήσει γιατί πήγε στο δωμάτιο της ασθενούς μία ώρα πριν το χειρουργείο.

«Αυτή ήτανε προς χειρουργείο. Επειδή ήτανε να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προεγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και, πάντα, έτσι γίνεται μια ώρα πριν», ανέφερε ο αναισθησιολόγος.

Όπως είπε, υπήρχε περίπτωση να μην γίνει το χειρουργείο και εκείνος θα έκανε «ό,τι περνάει από το χέρι του» για να πραγματοποιηθεί.

Πρόσθεσε δε ότι σε τρεις μήνες βγαίνει στη σύνταξη. «Και δεν έκαναν κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα. Πώς να σας το πω; Ειλικρινά, λυπάμαι. Είμαι με απόφαση του ΚΕΠΑ 82% αναπηρία, έχω αναπηρία. Δε θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω», είπε.

«Δεν έχω κάτι άλλο για τα γεράματά μου», είπε.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε και που φαίνεται να έχει καταγραφεί από συνοδό της ασθενούς, ο αναισθησιολόγος εμφανίζεται να ζητά φακελάκι ύψους 100 με 150 ευρώ από την ασθενή, πριν από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.