«Να έχω κάτι για τα γεράματα»: Πώς δικαιολόγησε ο αναισθησιολόγος το «φακελάκι» που πήρε από ασθενή

Με έναν αδιανόητο τρόπο επιχείρησε να δικαιολογήσει το «φακελάκι» που ζήτησε από ασθενή, ο αναισθησιολόγος νοσοκομείου των βορείων προαστίων της Αθήνας, για υπηρεσίες που οφείλει να παρέχει δωρεάν στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από την πλευρά της ασθενούς και στη συνέχεια διακινήθηκε στο διαδίκτυο, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη.

Παρέμβαση Γεωργιάδη σε βίντεο που δείχνει γιατρό να ζητά «φακελάκι» - «Σιχαίνομαι αυτή την πρακτική» pic.twitter.com/ctYlDU37Yr — Flash.gr (@flashgrofficial) May 21, 2026

Κάνοντας λόγο για ένα «απαράδεκτο» περιστατικό, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι διέταξε τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες «ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ». «Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως έγινε γνωστό, στον αναισθησιολόγο επιβλήθηκε ήδη αναστολή καθηκόντων και σε βάρος του έχει διαταχθεί ΕΔΕ που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριών ημερών.

«Δεν έχω κάτι άλλο για τα γεράματα»

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News», ο αναισθησιολόγος προσπάθησε αρχικά να εξηγήσει γιατί πήγε στο δωμάτιο της ασθενούς μία ώρα πριν το χειρουργείο.

«Αυτή ήτανε προς χειρουργείο. Επειδή ήτανε να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προεγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και, πάντα, έτσι γίνεται μια ώρα πριν», ανέφερε ο αναισθησιολόγος.

Όπως είπε, υπήρχε περίπτωση να μην γίνει το χειρουργείο και εκείνος θα έκανε «ό,τι περνάει από το χέρι του» για να πραγματοποιηθεί.

Πρόσθεσε δε ότι σε τρεις μήνες βγαίνει στη σύνταξη. «Και δεν έκαναν κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα. Πώς να σας το πω; Ειλικρινά, λυπάμαι. Είμαι με απόφαση του ΚΕΠΑ 82% αναπηρία, έχω αναπηρία. Δε θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω», είπε.

«Δεν έχω κάτι άλλο για τα γεράματά μου», είπε.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε και που φαίνεται να έχει καταγραφεί από συνοδό της ασθενούς, ο αναισθησιολόγος εμφανίζεται να ζητά φακελάκι ύψους 100 με 150 ευρώ από την ασθενή, πριν από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.