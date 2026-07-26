«Με έλεγαν ο αδερφός της ανάπηρης»: Η εξομολόγηση του Γιώργου Γιαννόπουλου για το bullying που βίωσε

Με ειλικρίνεια και έντονη συγκίνηση, ο Γιώργος Γιαννόπουλος μίλησε για μία από τις πιο προσωπικές πτυχές της ζωής του. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην αγαπημένη του αδερφή, που είχε σύνδρομο Down, αλλά και στο bullying που βίωσε ως παιδί εξαιτίας της άγνοιας και των προκαταλήψεων της εποχής.

Όπως εξήγησε, οι δύσκολες εκείνες εμπειρίες δεν κατάφεραν να επισκιάσουν τη βαθιά αγάπη και τον θαυμασμό που ένιωθε για την αδερφή του, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.

«Ζω για την αδερφή μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ζω Καλά», ο Γιώργος Γιαννόπουλος αποκάλυψε ότι από πολύ μικρός βρέθηκε αντιμέτωπος με σκληρά σχόλια.

«Μπήκε από νωρίς στη ζωή μου το "πρέπει", λόγω της αδερφής μου. Αυτονόητο ήταν το bullying, γιατί ήμουν ο αδερφός της ανάπηρης. Η αδερφή μου είχε σύνδρομο Down, δεν είχε καμία αναπηρία. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ θετικός, έχει πει πράγματα που ακολούθησα στη ζωή μου. Ζω για την αδερφή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τα λόγια του θέλησε να αποκαταστήσει μια λανθασμένη εντύπωση που, όπως είπε, δημιουργήθηκε από προηγούμενες δηλώσεις του, διευκρινίζοντας πως η αδερφή του δεν ήταν «ανάπηρη», αλλά άνθρωπος με σύνδρομο Down.

Οι αξίες που του άφησε η οικογένειά του

Ο ηθοποιός μίλησε και για το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε, εξηγώντας ότι οι γονείς του τού δίδαξαν πάνω απ' όλα την αξία της αγάπης και της ελευθερίας στις επιλογές.

Όπως είπε, το μήνυμα που άκουγε από μικρός ήταν απλό αλλά καθοριστικό: να έχει την υγεία του και να ακολουθεί αυτό που πραγματικά επιθυμεί.

Ένα μήνυμα απέναντι στις προκαταλήψεις

Η εξομολόγηση του Γιώργου Γιαννόπουλου δεν ήταν μόνο μια προσωπική κατάθεση ψυχής. Ήταν και μια υπενθύμιση ότι οι λέξεις και οι χαρακτηρισμοί μπορούν να αφήσουν βαθιά σημάδια, ιδιαίτερα στα παιδικά χρόνια.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ο ίδιος κρατά ως μεγαλύτερη παρακαταθήκη την αγάπη της οικογένειάς του και τις συμβουλές της αδερφής του, τις οποίες, όπως είπε, εξακολουθεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα.