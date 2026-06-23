Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ: Σπείρα «πείραζε» μετρητές ΔΕΔΔΗΕ σε όλη την Ελλάδα - Ζημιά 9 εκ. ευρώ

Στην εξάρθρωση σπείρας που προχωρούσε σε ρευματοκλοπές και κλοπές πανάκριβων εξαρτημάτων του ΔΕΔΔΗΕ σε όλη την Ελλάδα, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Ειδικότερα, σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση, από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου, στη Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ σε όλη την Ελλάδα.

Τα μέλη της σπείρας παρενέβαιναν σε μετρητές τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε σπίτια, σε περιοχές της Αττικής, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, με σκοπό την ρευματοκλοπή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών. Η ζημιά του ΔΕΔΔΗΕ ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα έκλεβε μπαταρίες λιθίου και εξαρτήματα, ακόμη και από κεντρικούς υποσταθμούς της ΔΕΗ. Πρόκειται για εξαρτήματα πολύ μεγάλης αξίας, τα οποία στη συνέχεια έδιναν σε κλεπταποδόχο ομογενή από το Καζακστάν.