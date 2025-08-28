Μεγάλη προσοχή! Η κανέλα μπορεί να απειλήσει την υγεία σας, ειδικά αν παίρνετε φάρμακα

Η κανέλα είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα μπαχαρικά, που χρησιμοποιείται για να δώσει άρωμα σε φαγητά, γλυκά και αφεψήματα, ενώ πολλές έρευνες τονίζουν τις ευεργετικές της επιδράσεις στον έλεγχο του σακχάρου ή τη μείωση της φλεγμονής. Ωστόσο, σε νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Food Chemistry: Molecular Sciences δείχνει ότι η υπερβολική κατανάλωσή, ιδιαίτερα μέσω συμπληρωμάτων, μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα φαρμάκων και να δημιουργήσει κινδύνους για όσους λαμβάνουν χρόνια αγωγή.

Ο ρόλος του ήπατος και της κινναμαλδεΰδης

Οι ερευνητές εστίασαν σε μια ουσία που δίνει στην κανέλα το χαρακτηριστικό της άρωμα και γεύση: την κινναμαλδεΰδη. Πρόκειται για το ενεργό της συστατικό, το οποίο απορροφάται πλήρως από τον οργανισμό και μετατρέπεται γρήγορα στο ήπαρ σε κινναμικό οξύ. Αυτή η διαδικασία, αν και φυσιολογική, φαίνεται να αλληλεπιδρά με τα ίδια συστήματα που χρησιμοποιεί το σώμα για να επεξεργαστεί φάρμακα, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά τους.

Το ήπαρ έχει κομβικό ρόλο στη διάσπαση φαρμάκων και ξένων ουσιών. Η μελέτη έδειξε ότι η κινναμαλδεΰδη μπορεί να επηρεάσει ένζυμα που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Αν τα ένζυμα αυτά λειτουργούν πιο γρήγορα, τα φάρμακα μπορεί να απομακρυνθούν πρόωρα από τον οργανισμό. Αντίθετα, αν επιβραδυνθούν, οι συγκεντρώσεις φαρμάκων μπορεί να φτάσουν σε επικίνδυνα επίπεδα. Και στις δύο περιπτώσεις, η θεραπεία κινδυνεύει να αποτύχει ενώ μπορεί να δημιουργηθούν ανεπιθύμητες επιπλοκές.

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, ο μηχανισμός δράσης της κανέλας περιλαμβάνει δύο υποδοχείς που ρυθμίζουν την αποβολή φαρμάκων: τον PXR και τον AhR. Η ενεργοποίηση αυτών μπορεί να αλλάξει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο το σώμα αποδομεί φαρμακευτικές ουσίες. Εργαστηριακά δεδομένα έδειξαν ότι το έλαιο κανέλας ενεργοποιεί τον AhR ανάλογα με τη δόση, ενώ τόσο το έλαιο όσο και το κινναμικό οξύ επιδρούν στον PXR. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα φάρμακα μπορεί να χάσουν γρηγορότερα την ισχύ τους.

Διαφορές μεταξύ τύπων κανέλας

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχουν όλες οι μορφές κανέλας την ίδια σύνθεση. Η κοινή κασία, που συναντάμε συχνότερα στα καταστήματα, περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα κουμαρίνης, μιας ουσίας που μπορεί να αραιώσει το αίμα και να δημιουργήσει πρόβλημα σε όσους παίρνουν αντιπηκτικά. Αντίθετα, η κανέλα Κεϋλάνης, που καλλιεργείται κυρίως στη Σρι Λάνκα, περιέχει ελάχιστη κουμαρίνη και θεωρείται πιο ασφαλής. Παρόλα αυτά, όταν η κανέλα καταναλώνεται σε μορφή συμπληρωμάτων, η συγκέντρωση των ουσιών είναι πολύ μεγαλύτερη και άρα πιο επικίνδυνη.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το γεγονός πως ένα προϊόν είναι «φυσικό» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και αβλαβές. Τα συμπληρώματα κανέλας μπορεί να φαίνονται ακίνδυνα, όμως τα εργαστηριακά δεδομένα δείχνουν ότι η κινναμαλδεΰδη έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει μηχανισμούς που μειώνουν τη δράση των φαρμάκων. Παρά το ότι χρειάζονται ακόμη κλινικές μελέτες για να επιβεβαιωθεί το εύρος του προβλήματος στους ανθρώπους, οι επιστήμονες συνιστούν προσοχή.