Μελέτης Ηλίας: «Από τα 27 - 28 μου κάνω μια ζωή χωρίς καθόλου ουσίες»

Ο Μελέτης Ηλίας ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster στο TikTok και μίλησε από προσωπική πείρα για την περίοδο που είχε μπλέξει και ο ίδιος με τα ναρκωτικά και πολύ γρήγορα διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να ελέγξει αυτό το πάθος του. «Όποιος κάνει χρήση και νομίζει ότι το ελέγχει, δυστυχώς δεν το ελέγχει ή δεν θα το ελέγχει για πάντα και όταν πια δεν θα το ελέγχει θα είναι πια πολύ αργά! Αυτό είναι κάτι που το έχω δει σε εμένα και σε πολλούς ανθρώπους στον κοινωνικό μου περίγυρο».

«Το έκοψα μαχαίρι»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πότε πήρε την απόφαση να αλλάξει τη ζωή του και να καθαρίσει εντελώς από τις διάφορες ουσίες πριν να είναι πολύ αργά. Μάλιστα αναφέρθηκε και στη σχέση που είχε ο πατέρας του με το αλκοόλ και πόσο αυτή επηρέασε και τη δική του επαφή με το ποτό. «Θυμάμαι ήμουν 27 στα 28 και από τότε κάνω μια ζωή χωρίς καθόλου ουσίες. Πίνω αλκοόλ, μου αρέσει, αλλά το ελέγχω επειδή είχε και ο πατέρας μου ένα θέμα με το αλκοόλ, προσπαθώ να το έχω από μία ασφαλή απόσταση.

Αυτό που κατάλαβα είναι πως ό,τι δεν μπορούσα να ελέγξω, το έκοψα μαχαίρι, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Το επόμενο βήμα ήταν να πάω σε ένα κέντρο απεξάρτησης».