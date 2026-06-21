Μελωδικές στιγμές στο Μετρό Θεσσαλονίκης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε., με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, διοργάνωσε μια ξεχωριστή μουσική δράση για το επιβατικό κοινό του Μετρό Θεσσαλονίκης, προσφέροντας μια ευχάριστη και απρόσμενη καλλιτεχνική εμπειρία στην καθημερινότητα της πόλης.

Το μεσημέρι της Κυριακής 21 Ιουνίου, στον σταθμό «Αγία Σοφία», μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων MOYSA του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης χάρισαν μελωδικές στιγμές στους χρήστες του Μετρό Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στον χώρο του σταθμού και μετατρέποντας, έστω και για λίγο, τη μετακίνηση σε μια εμπειρία πολιτισμού.

Φωτ.: Ελληνικό Μετρό ΑΕ

Οι επιβάτες που βρέθηκαν στον σταθμό είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δύο ιδιαίτερα έργα: το Canon in D major, P.37 του Johann Pachelbel και το «Κρυμμένες όψεις» του Κυριάκου Καλαϊτζίδη, σε μια μουσική συνάντηση όπου η κλασική μουσική συνομιλεί με τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, μέσα σε έναν διαφορετικό δημόσιο χώρο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η πρωτοβουλία αυτή της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. εντάσσεται στη φιλοσοφία της εταιρείας για ένα μετρό που δεν εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες μετακίνησης των πολιτών, αλλά λειτουργεί και ως ζωντανό κομμάτι της πόλης, ανοιχτό σε δράσεις πολιτισμού, εξωστρέφειας και δημιουργικής σύνδεσης με το κοινό.

Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. ευχαριστεί θερμά τα μέλη της MOYSA και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, που έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στην Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής και προσέφερε ένα ξεχωριστό μουσικό διάλειμμα στους επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης.