Μετωπική Άδωνι - Δουδωνή: «Γίνατε ρεζίλι» - «Εάν παραμένετε τηλεβιβλιοπώλης, μην πουλάτε νομικά»

Η «καυτή» υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων εξακολουθούν να πυροδοτούν ένταση στο μέτωπο ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. Λίγες μόλις ημέρες μετά το… ματς του Άδωνι Γεωργιάδη με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά στον τηλεοπτικό αέρα του Action24, ακολούθησε και «δεύτερο ημίχρονο», αυτή τη φορά από βήματος Ολομέλειας και με αντίπαλο τον Παναγιώτη Δουδωνή.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνος που σήκωσε πρώτος το γάντι στον υπουργό Υγείας. «Είχαμε μια ένσταση για την τήρηση της ευρωπαϊκής νομιμότητας, των χρημάτων του ελληνικού λαού. Και μας κατηγορείτε για ανθέλληνες. Για ανθέλληνες! Είναι κατάντια, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ να συνεδριάζει με αντικείμενο την κατασυκοφάντηση ευρωπαϊκού θεσμού», ανέφερε αρχικώς ο Παναγιώτης Δουδωνής, επικαλούμενος μάλιστα τον ιστορικό ιδρυτή της ΝΔ.

«Η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να συνεδριάζει για να καθυβρίζει ευρωπαϊκό θεσμό, δηλαδή την ευρωπαϊκή εισαγγελία - αυτά και άλλα πολλά περί του ζητήματος του ποιος ανανεώνει τη θητεία των ευρωπαίων εισαγγελέων...», όπως είπε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πέρασε αμέσως στην αντεπίθεση, με φόντο και την απόρριψη εκ μέρους του Αρείου Πάγου της προσφυγής της Λάουρα Κοβέσι για τη θητεία των ευρωπαίων εισαγγελέων.

«Σας κέρδισε στα νομικά ένας τηλεβιβλιοπώλης!»

«Εγώ στη θέση σας θα ντρεπόμουν! Ήμουν βιβλιοπώλης, εσείς είστε καθηγητής Νομικής. Ο Άρειος Πάγος συντάχθηκε με εμένα κι έκανε ρεζίλι εσάς! Είναι μεγάλος ψόγος να σας κερδίζει στα νομικά ένας βιβλιοπώλης!», υποστήριξε ο υπουργός Υγείας, συνιστώντας «λίγη συστολή» στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Η κόντρα των δυο δεν σταμάτησε εκεί, με τον Παναγιώτη Δουδωνή να επιμένει. «Επειδή μας είπατε για το ποιος θα γίνει ρεζίλι. Δεν ξέρω εαν παραμένετε τηλεβιβλιοπώλης, πάντως νομικά βιβλία δεν πρέπει να πουλάτε...», σχολίασε αρχικώς και συνέχισε - με αφορμή και τα όσα συμβαίνουν με τη διοίκηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

«Δεν σας κυνηγάνε μόνο οι Ρουμάνοι, αλλά και οι Νορβηγοί ιατροί, οι οποίοι σας έστειλαν μαζί με άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους τους επιστολή, καταγγέλλοντας την απαράδεκτη παρέμβαση του υπουργού στον ΠΙΣ», τόνισε ο Παναγιώτης Δουδωνής.

«Οι κορυφαίοι συνταγματολόγοι από τη μια πλευρά κι εσείς από την άλλη»

Ανταπαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε πως η ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ότι η αρμοδιότητα της θητείας των ευρωπαίων εισαγγελέων ανήκει στο εθνικό δίκαιο, άποψη την οποία, όπως είπε, συμμερίζονται και οι κορυφαίοι συνταγματολόγοι της χώρας.

«Βαγγέλης Βενιζέλος, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Κατερίνα Θάνου και Προκόπης Παυλόπουλος. Όλοι αυτοί, και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, είναι από τη μία πλευρά, και από την άλλη είναι ο κύριος Δουδωνής ο οποίος τα λέει ελαφρά, για να πουλήσει πνεύμα. Νομικά γίνατε ρεζίλι των σκυλιών!», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τον ΠΙΣ -«Μόνο Ντούτσε δεν με αποκαλέσατε…»

Αφορμή της κόντρας ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Παναγιώτη Δουδωνή - και συνολικώς την αντιπολίτευση - στάθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας, που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, επί διάταξης του νομοσχεδίου για τον «Προσωπικό Βοηθό», σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον υπουργό Υγείας να ορίζει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης.

«Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πραγματικό διοικητικό χάος στη διοίκηση του ΠΙΣ, γίνονται αλλεπάλληλες προσφυγές. Είναι εξωφρενικά όσα άκουσα εδώ μέσα, σε λίγο νόμιζα πως θα με λέγατε και… Ντούτσε», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στο πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης που κατήγγειλε πως καταστρατηγείται το Σύνταγμα, καταλογίζοντάς του λογικές «υπουργικής παντοκρατορίας».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ωστόσο επέμεινε πως στόχος της ρύθμισης είναι να βρεθεί λύση στη διελκυστίνδα που έχει δημιουργηθεί στον ΠΙΣ, και να υπάρξει προσωρινή διοίκηση ώστε να διεξαγάγει εκλογές, κατηγορώντας μάλιστα το ΠΑΣΟΚ για «εξυπηρέτηση συμφερόντων».

«Δεν κολλάει τέτοια λάσπη σε εμάς!» απάντησε ο Παναγιώτης Δουδωνής, ενώ αιχμηρό υπήρξε το σχόλιο του Παύλου Χρηστίδη. «Δεξιός να… τουφεκάει δεξιό! Αυτό είναι που βλέπουμε σήμερα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο!», όπως είπε.

Πάντως, η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ, την οποία στήριξε και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, απορρίφθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας.