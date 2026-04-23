Μια ξεχωριστή ιστορία - Από προπονητής σε... λυκειόπαιδα στον τελικό του Ασιατικού Champions League

Η ιστορία του θυμίζει… κινηματογραφικό σενάριο. Ο Γκο Κουρόντα, μέχρι το 2022 ήταν απλώς ένας καθηγητής λυκείου που προπονούσε την ομάδα του Αομόρι Γιαμάντα. Η κατάκτηση του σχολικού πρωταθλήματος στην Ιαπωνία αποδείχθηκε το εισιτήριο για τον επαγγελματισμό, με τη Ματσίντα Ζέλβια να του δίνει μια ευκαιρία που αρχικά προκάλεσε αμφισβήτηση.

Η ομάδα προερχόταν από μια απογοητευτική σεζόν στη Β’ κατηγορία, όμως μέσα σε λίγους μήνες ο Κουρόντα άλλαξε τα πάντα. Στην πρώτη του χρονιά ήρθε η άνοδος, το 2024 η 3η θέση και η έξοδος στην Ασία, ενώ το 2025 κατέκτησε το Κύπελλο του Αυτοκράτορα.

Το παραμύθι συνεχίστηκε στο AFC Champions League, όπου η «σταχτοπούτα» από τα προάστια του Τόκιο έκανε την υπέρβαση. Με συνεχόμενες νίκες απέκλεισε τις Γκανγκβόν, Αλ Ιτιχάντ και Σαμπάμπ Αλ Αχλί, φτάνοντας μέχρι τον τελικό.

Εκεί, θα βρει απέναντί της την πανίσχυρη Αλ Αχλί, με αστέρες όπως οι Ριγιάντ Μαχρέζ και Ιβάν Τόνεϊ. Και πάλι όμως, θα προσπαθήσει να πετύχει έναν ακόμα άθλο.

«Το μυστικό είναι η οργάνωση», εξηγεί ο 55χρονος τεχνικός. «Η διαχείριση ομάδας είναι το δυνατό μου σημείο και το κάνω εδώ και χρόνια. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο, είτε σε λύκειο είτε σε επαγγελματικό επίπεδο», υπογραμμίζει ο Κουρόντα, όντας μπροστά στην μεγαλύτερη στιγμή της προπονητικής του καριέρας. Μιας καριέρας που άρχισε σε ένα λύκειο, μακριά από την... λάμψη και τα χρήματα του επαγγελματικού αθλητισμού.