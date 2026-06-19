Μικ Τζάγκερ: «Είμαι έτοιμος για περιοδεία» – Τι αποκάλυψε για τους Rolling Stones

Ο Μικ Τζάγκερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας περιοδείας των Rolling Stones, δηλώνοντας πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στη σκηνή και να συναντήσει ξανά το κοινό τους.

Το θρυλικό συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Foreign Tongues» στις 10 Ιουλίου, ενώ οι θαυμαστές περιμένουν με ανυπομονησία νέα για τις επόμενες ζωντανές εμφανίσεις του.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Sunday Sitdown», ο 81χρονος τραγουδιστής μίλησε για το μέλλον των Rolling Stones και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για μια πιθανή νέα περιοδεία.

«Θα ήθελα πολύ. Πραγματικά το θέλω και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω», δήλωσε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε αν το συγκρότημα σχεδιάζει να επιστρέψει στις συναυλίες.

Παρότι ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένεται περιοδεία μέσα στο 2026, άφησε να εννοηθεί ότι οι Rolling Stones εξετάζουν το ενδεχόμενο να βρεθούν ξανά στη σκηνή το επόμενο διάστημα.

«Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε συναυλίες φέτος, αλλά ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου», ανέφερε.

Οι Rolling Stones πραγματοποίησαν το 2024 μεγάλη περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προώθηση του άλμπουμ «Hackney Diamonds», με 20 συναυλίες που προσέλκυσαν σχεδόν ένα εκατομμύριο θεατές και απέφεραν έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Με το νέο άλμπουμ να βρίσκεται προ των πυλών, οι δηλώσεις του Μικ Τζάγκερ αναζωπυρώνουν τις ελπίδες των θαυμαστών ότι θα δουν σύντομα ξανά τους Rolling Stones επί σκηνής.