Οι Rolling Stones «έπιασαν» ρεκόρ των Beatles - Στην κορυφή του βρετανικού τσαρτ για 15η φορά

Οι Rolling Stones έγραψαν ακόμη ένα κεφάλαιο στη σπουδαία μουσική τους διαδρομή, καθώς κατέκτησαν για 15η φορά την κορυφή του UK Official Albums Chart με το νέο τους άλμπουμ «Foreign Tongues», ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ των Beatles για τις περισσότερες πρωτιές στα βρετανικά charts.

Το 25ο στούντιο άλμπουμ του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου και συγκεντρώνει μια σειρά από ηχηρές συνεργασίες. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο Ρόμπερτ Σμιθ των The Cure και ο ντράμερ των Red Hot Chili Peppers, Τσαντ Σμιθ.

Ιδιαίτερη συναισθηματική αξία έχει και η παρουσία του αείμνηστου ντράμερ των Rolling Stones, Τσάρλι Γουότς, ο οποίος ακούγεται σε μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις που πραγματοποίησε πριν από τον θάνατό του, το 2021.

Με το «Foreign Tongues», οι Rolling Stones αποδεικνύουν ότι, περισσότερο από έξι δεκαετίες μετά την ίδρυσή τους, εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις πιο επιδραστικές και εμπορικά επιτυχημένες μπάντες στην ιστορία της παγκόσμιας ροκ μουσικής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ