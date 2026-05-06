Μήνυση από την Πολύζου κατά της Κωνσταντοπούλου για επεισόδιο στην Αθηναϊκή Λέσχη

Μήνυση, την τέταρτη κατά σειρά, κατά της Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου.

Η μήνυση αφορά τα αδικήματα της εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήμισης, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της κ. Πολύζου, Φαήλος Κρανιδιώτης.

Πρόκειται για επεισόδιο που σημειώθηκε χθες πριν από το επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προς τιμή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Αθηναϊκή Λέσχη. Σημειώνεται πως η κ. Πολύζου βρίσκεται σε ανοιχτή δικαστική διαμάχη με την κ. Κωνσταντοπούλου την οποία έχει καταγγείλει στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Η δήλωση του Φαήλου Κρανιδιώτη

Σήμερα το πρωΐ μαζί με την εντολέα μου, την δημοσιογράφο κ. Βασιλική Πολύζου, καταθέσαμε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών την 4η κατά σειρά έγκληση της κατά της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, βουλευτή και προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, για τις πράξεις της εξύβρισης δημοσία και της συκοφαντικής δυσφήμησης που τελέστηκαν σε βάρος της εντολέως μου, χθες 5/5/2026 στην Αθηναϊκή Λέσχηόπου λάμβανε χώρα γεύμα που διοργάνωσε η Βουλή των Ελλήνων προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, απευθύνοντας η εγκαλουμένη, ενώπιον πολλών προσώπων, βαρύτατα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά της εντολέως μου.





