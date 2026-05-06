Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Μηταράκη: «Μαζευτείτε οι υπόδικοι!» - «Να την αποβάλλετε!»

Επιστροφή στην ένταση, με νέο φραστικό επεισόδιο, αυτή τη φορά ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νότη Μηταράκη, μετά την σχετική ηρεμία που επικράτησε τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη Βουλή .

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε εντόνως με τον ορισμό του Νότη Μηταράκη ως εισηγητή της ΝΔ στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία και διατυπώνει σήμερα γνώμη για το διορισμό του Νίκου Μιχαλόπουλου σε θέση τακτικού μέλους στη μονάδα διερεύνησης χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

«Μαζευτείτε λίγο, όλοι οι υπόδικοι και οι φυγόδικοι!», φώναξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με φόντο την άρση ασυλίας των γαλάζιων βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Νότη Μηταράκη να απαντά πως ουδεμία ποινική δίωξη έχει ασκηθεί.

«Θέλω να πιστεύω πως έχει πάρει πτυχίο Νομικής η κυρία Κωνσταντοπούλου και γνωρίζει πως δεν είμαστε υπόδικοι, που θα μας παραδώσει και μαθήματα…», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ, με το «μενού» του καβγά να περιλαμβάνει από τα πτυχία τους, μέχρι και την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Μάλιστα, ο Νότης Μηταράκης ζήτησε την αποβολή της προέδρου από τη συνεδρίαση, με την ένταση ωστόσο τελικώς να καταλαγιάζει.

Αναλυτικά ο έντονος διάλογος ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νότη Μηταράκη:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχει αρθεί η ασυλία του, παραιτήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και ήρθε εδώ σήμερα να εκπροσωπήσει τη ΝΔ στους Θεσμούς;



Θανάσης Μπούρας: Είναι βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου!



Νότης Μηταράκης: Είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Κι εκείνης έχει αρθεί η ασυλία της, αλλά δεν παραιτήθηκε από πρόεδρος του κόμματός της…



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα αστειεύεστε; Συγκρίνετε τα ανομήματά σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων; Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και οι φυγόδικοι! Ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να καταψηφίσετε την προανακριτική! Θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε ένας προς έναν;



Νότης Μηταράκης: Μιλήσατε για υπόδικους. Θέλω να πιστεύω πως έχει πάρει πτυχίο Νομικής η κυρία Κωνσταντοπούλου, γνωρίζει πως δεν είμαστε υπόδικοι, που θα μας παραδώσει και μαθήματα... Σε κανέναν δεν έχει ασκηθεί δίωξη.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Άρα είστε αθώοι…



Νότης Μηταράκης: Προφανώς και είμαστε αθώοι! Και να μάθετε να μιλάτε σωστά ελληνικά!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι παραιτήσεις από τις θέσεις τι έννοια έχουν; Γιατί παραιτηθήκατε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος; Για να κάνετε τον εισηγητή στα θέματα Διαφάνειας;



Νότης Μηταράκης: Γιατί σε αντίθεση με εσάς, εμείς έχουμε ευθιξία!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και πού πήγε η ευθιξία σας σήμερα;



Νότης Μηταράκης: Να την αποβάλλετε! Έχετε πρόβλημα με τη Δημοκρατία….



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι, είστε εσείς δημοκράτες, που τρώτε με χρυσά κουτάλια τα λεφτά του κοσμάκη…



Νότης Μηταράκης: Δεν σέβεστε το Κοινοβούλιο και τους εκλεγμένους βουλευτές. Προφασίζεστε πως σας ενδιαφέρουν οι Θεσμοί! Παρά τις διακοπές της προέδρου του κόμματος που.... φέρει το όνομά της, εμείς είμαστε θετικοί για το διορισμό του δόκτωρ στη θέση του…



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο δόκτωρ, του δόκτωρ; Εσείς τι πτυχίο έχετε κύριε Μηταράκη; Κορακίστικα μιλάνε… Ακούνε και παιδιά!



Βουλευτής: Είναι ξενικό και δεν κλίνεται!



Θανάσης Μπούρας: Θα διακόψω την συνεδρίαση!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στο Southeastern College σπουδάσατε κι εσείς;



Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε την κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να συναινέσουν στο αίτημά της.

Η ίδια μάλιστα στράφηκε από βήματος Ολομέλειας κατά του Γιώργου Φλωρίδη, καθώς έκανε λόγο για «ξετσίπωτη προσπάθεια εξαγοράς συνειδήσεων των δικαστών», μέσω της προκήρυξης για τη χορήγηση 3.500 λάπτοπ, «λίγες μέρες πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων».