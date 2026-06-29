Μητέρα 50χρονου που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του:«Δούλευε έξω στον ήλιο και ίσως τον πείραξε»

Συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών επέβαλε το δικαστήριο στον 50χρονο από τη Λάρισα που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την, στο σπίτι της, με τσεκούρι και μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό, μεταδίδοντας μάλιστα live τις στιγμές. Ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο και πρότεινε την έκτιση μέρους της ποινής, οπότε θα μείνει στη φυλακή για δύο μήνες.

H μητέρα του άνδρα μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 δηλώνοντας θυμωμένη μαζί του, ενώ επιχείρησε να αποδώσει την συμπεριφορά του στην πολύωρη εργασία του.

«Βεβαίως στεναχωρηθήκαμε με όλα αυτά [...] Μαζί μου θα μείνει. Πού να πάει; Και δεν έχει και σπίτι. Η γυναίκα του τον είχε 16 χρόνια. Το τι έκανε, το τι δεν έκανε, δεν μου είπε ποτέ. Εγώ έχω πολύ καλές σχέσεις με την κοπέλα. Και εκείνη την ημέρα που στην αρχή μου έκανε πλάκα "θα πάω κλπ", εγώ την πήρα τηλέφωνο να την ενημερώσω, έχε το νου σου, πάρε το παιδί, γιατί ήξερα ότι είναι με το ένα παιδί εδώ. Αλλά ήταν στην εκκλησία και δεν το σήκωσε.



Τι να πω τώρα; Έβγαλε κάποια πράγματα. Κάποια στιγμή και το νευρικό σύστημα δεν αντέχει και κάνει κουταμάρες κλπ. Είναι αλήθεια ότι δούλευε πάρα πολύ τελευταία και κουράστηκε, ίσως ήταν και αυτό, γιατί δούλευε έξω στον ήλιο και ίσως και αυτό τον ενόχλησε και τον πείραξε. Τον υπερασπίζομαι στο θέμα ότι έχασε τα παιδιά, ο τρόπος που έφυγε από το σπίτι, όλα αυτά. Δεν τον δικαιολογώ, μην θεωρήσετε ότι τον δικαιολογώ. Είμαι θυμωμένη μαζί του, θα φάει τη φυλακή του και θα ησυχάσει. Να κάνει υπομονή και εγώ και εκείνος, αυτό του είπα σήμερα που τον χαιρέτησα, και να είναι εντάξει», είπε αρχικά.



Όσον αφορά το αν της εκμυστηρεύτηκε ποτέ γιατί προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση η μητέρα του 50χρονου σημείωσε:



«Γιατί δεν του δίνει το δικαίωμα να βλέπει τα παιδιά. Έτσι μου είπε. Εντάξει, επέτρεπε, αλλά τις ώρες που εκείνος ήθελε εκείνη έλεγε διάφορα. Έχουν διάβασμα, έχουν εκείνο, εντάξει τώρα καλοκαίρι θα τα πάρει, θα πάει στη θάλασσα γιατί έχει σπίτι εκεί. Ο γιος μου δεν έχει αυτοκίνητο, πώς θα πάει;».