«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η Κόρα Καρβούνη «εισβάλλει» στη σειρά - Οι πρώτες φωτογραφίες

Μία νέα, δυναμική άφιξη έρχεται στον β’ κύκλο της οικογενειακής κωμωδίας του ALPHA, «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Η ταλαντούχα Κόρα Καρβούνη εντάσσεται στο καστ της σειράς και υποδύεται την Ερμιόνη, την ξαδέλφη της Βιργινίας που είχε βάλει το αρχικό κεφάλαιο για να δημιουργηθεί το νηπιαγωγείο «Τα Έξυπνα Δελφινάκια».

Η Ερμιόνη έρχεται αποφασισμένη να διεκδικήσει όσα θεωρεί ότι της ανήκουν. Με δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρο στόχο να πάρει το νηπιαγωγείο από τη Βιργινία, η παρουσία της θα φέρει ανατροπές, θα δημιουργήσει νέες συγκρούσεις και θα δοκιμάσει τις ισορροπίες που μέχρι σήμερα έμοιαζαν δεδομένες.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα αποκαλύπτουν μια ηρωίδα με έντονη προσωπικότητα, έτοιμη να ταράξει τα νερά και να βάλει σε νέες περιπέτειες τόσο τη Βιργινία όσο και όλους τους αγαπημένους ήρωες της σειράς.

Ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον ALPHA, με νέες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και συγκίνησης.