Νάσος Αθανασίου: Οι δημοσιογράφοι φίλοι του τον αποχαιρετούν

Ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών αφήνοντας πίσω του έργο τόσο στη δημοσιογραφία, όσο και στην πολιτική.

Η Σεμίνα Διγενή και ο Νάσος Αθανασίου είχαν συνεργαστεί στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» το 1986, οπότε η δημοσιογράφος είχε όμορφες αναμνήσεις για να θυμηθεί από τον συνάδελφό της. «Αχ μωρέ Νάσο μου, πάντα βιαζόσουν. Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση και μου έμαθες πολλά. Θα σε σκέφτομαι πάντα με αγάπη, ευγνωμοσύνη και τρυφερότητα. Κουράγιο Εύη», έγραψε η Διγενή στη σελίδα της στο Facebook.

«Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό»

Ο Γιώργος Καραμέρος αποχαιρέτησε τον Νάσο Αθανασίου και μίλησε για το έργο του τόσο στη δημοσιογραφία, όσο και στη Βουλή. «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Νάσου Αθανασίου. Κορυφαίος εμβληματικός δημοσιογράφος, πρωτοπόρος της Ελληνικής τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση τα κοινά, μέσα από τα καθήκοντα του βουλευτή Ανατολικής Αττικής. Οι συμβουλές του ήταν πάντα για μένα κρίσιμες και καθοριστικές για την περιοχή μας.

Ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας, ο Νάσος Αθανασίου συνέβαλε ουσιαστικά στην προώθηση προοδευτικών πολιτικών και στην κοινή προσπάθεια των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων για κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Για την Ανατολική Αττική υπήρξε σταθερός συμπαραστάτης και ακούραστος υποστηρικτής των τοπικών κοινωνιών και των αιτημάτων τους. Με νηφάλιο και ρεαλιστικό πολιτικό λόγο και το διαρκές ενδιαφέρον του για τα προβλήματα των πολιτών, συνέδραμε στην ανάδειξη και προώθηση σημαντικών ζητημάτων της περιοχής, επιδιώκοντας πάντοτε λύσεις προς όφελος των κατοίκων και της τοπικής ευημερίας.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον δημόσιο βίο και σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συμπορευτούν μαζί του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όλους όσοι μοιράστηκαν μαζί του αγώνες, οράματα και κοινές διαδρομές. Ο Νάσος δεν θα ξεχαστεί. Καλό κατευόδιο».