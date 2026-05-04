ΝΑΤΟ: Γιατί συναντά εκπροσώπους κινηματογράφου και τηλεόρασης από Ευρώπη και ΗΠΑ

Το ΝΑΤΟ διοργανώνει συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών με σεναριογράφους του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, σκηνοθέτες και παραγωγούς από όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκάλυψε αποκλειστικά η κυριακάτικη έκδοση του Guardian. Οι συναντήσεις πυροδοτούν κατηγορίες πως η Συμμαχία επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τις Τέχνες προκειμένου να παραχθεί «προπαγάνδα» υπέρ του ΝΑΤΟ.

Πιο συγκεκριμένα, η Συμμαχία έχει ήδη ολοκληρώσει τρεις συναντήσεις με επαγγελματίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης σε Λος ΄Αντζελες, Βρυξέλλες και Παρίσι ενώ αναμένεται να συνεχίσει την «σειρά φιλικών συναντήσεών» της τον ερχόμενο μήνα στο Λονδίνο όταν θα έχει επαφές με μέλη της ΄Ενωσης Επαγγελματιών Σεναριογράφων της Μεγάλης Βρετανίας (Writers’ Guild of Great Britain-WGGB). Η επικείμενη συνάντηση στο Λονδίνο έχει προκαλέσει σύγχυση και ανησυχία μεταξύ όσων έχουν προσκληθεί γιατί αισθάνονται πως τους ζητούν «να συμβάλλουν στην προπαγάνδα υπέρ του ΝΑΤΟ». Αντικείμενο της συνάντησης-στην οποία οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που θα λάβουν, τα ονόματα των συμμετεχόντων, ωστόσο, δεν αποκαλύπτονται-θα είναι «η εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας εντός και εκτός Ευρώπης». Ο πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ και νυν αναπληρωτής ΓΓ για υβριδικές, ηλεκτρονικές και νέες τεχνολογίες Τζέιμς Απάθουρι φέρεται να σχεδιάζει να παραστεί στην συνάντηση, όπως και άλλοι αξιωματούχοι της Συμμαχίας.

Σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα της WGGB που περιήλθε σε γνώση του Guardian, αναφέρεται πως οι συναντήσεις έχουν ήδη οδηγήσει «σε τρία ξεχωριστά projects» που βρίσκονται υπό επεξεργασία και τα οποία «είναι εμπνευσμένα, τουλάχιστον εν μέρει, από αυτές τις συναντήσεις». Σύμφωνα με τους οργανωτές της εκδήλωσης, το ΝΑΤΟ «θεμελιώθηκε με την πεποίθηση πως η συνεργασία, ο συμβιβασμός και η καλλιέργεια της φιλίας και των συμμαχιών είναι η μόνη οδός προς τα εμπρός. Ακόμη κι αν κάτι τόσο απλό όσο αυτό το μήνυμα βρει το δρόμο του προς την δημιουργία κάποιας ιστορίας που θα γραφτεί, αυτό θα είναι αρκετό».

«Εξοργιστικό, καθαρή προπαγάνδα»

Το εν εξελίξει απροσδόκητο σχέδιο της Συμμαχίας συναντά, ωστόσο, και αντίσταση. Ο Ιρλανδός ΄Αλαν Γκόρμαν, σεναριογράφος της ταινίας Christy που κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας για το 2026 στα Irish Film & Television Awards, διαμαρτύρεται δημόσια και αποκαλεί την σχεδιαζόμενη συνάντηση στο Λονδίνο «εξωφρενική και καθαρή προπαγάνδα»(Σ.σ Η Ιρλανδία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ και ακολουθεί πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας): «Μου φαίνεται ανάρμοστο και τρελό να μας παρουσιάζουν κάτι τέτοιο ως θετική ευκαιρία. Πολύς κόσμος, συμπεριλαμβανομένου και εμού, έχουμε οικογένεια και φίλους από χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ και οι οποίοι έχουν υποφέρει σε πολέμους στους οποίους έλαβε μέρος το ΝΑΤΟ και συνέβαλλε στο να εξαπλωθούν. Σε ό,τι αφορά την Ιρλανδία, ορισμένοι στα μέσα ενημέρωσης και την κυβέρνηση πιέζουν ώστε να παρουσιαστεί το ΝΑΤΟ σε θετικό πλαίσιο και να συνταχθούμε στο πλευρό τους. Θεωρώ πως οι περισσότεροι Ιρλανδοί δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με πολέμους που διεξάγονται σε ξένες χώρες». Ο Γκόρμαν εκτιμά πως οι συναντήσεις είναι μια απόπειρα του ΝΑΤΟ «να περάσει μερικά από τα μηνύματά του στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο» ενώ δήλωσε πως και άλλοι προσκεκλημένοι σεναριογράφοι «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι που θα χρησιμοποιηθεί η Τέχνη με έναν τρόπο υποστηρικτικό προς τον πόλεμο».

Άλλες φωνές διαμαρτυρίας κάνουν λόγο για κίνδυνο κάποιοι από τους προσκεκλημένους στις συναντήσεις του ΝΑΤΟ «να γοητευτούν από την σκέψη πως έχουν πρόσβαση σε ΄μυστική γνώση΄, να το εκλάβουν ως προνόμιο και να υιοθετήσουν τις πληροφορίες χωρίς προηγουμένως να τις αναλύσουν αρκετά».

Και συντελεστές από «Τα Φιλαράκια» σε συνάντηση του ΝΑΤΟ

Η ιδέα της προσέγγισης και της σύσφιγξης των σχέσεων με τον κόσμο της Τέχνης δεν είναι καινούρια για τους υποστηρικτές της βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Η δεξαμενή σκέψης Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση (Centre for European Reform) δημοσιοποίησε τον περασμένο μήνα μία έκθεση στην οποία καλεί τις κυβερνήσεις να έχουν επαφές με τους κορυφαίους εκπροσώπους του χώρου του πολιτισμού-συμπεριλαμβανομένων των σεναριογράφων και των παραγωγών του κινηματογράφου-με σκοπό την ενίσχυση της στήριξης της κοινής γνώμης στην αύξηση των αμυντικών δαπανών και «την βελτίωση του αφηγήματος που εξηγεί γιατί αυτές οι επενδύσεις στην ΄Αμυνα είναι απαραίτητες».

Το 2024, 8 σεναριογράφοι, μεταξύ των οποίων ο σεναριογράφος και ο παραγωγός της κωμικής σειράς «Τα Φιλαράκια» και ο σεναριογράφος της αστυνομικής σειράς Law and Order, ήταν προσκεκλημένοι στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών της Ουάσινγκτον με σκοπό να συναντήσουν τον τότε ΓΓ της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ και να ενημερωθούν για την στρατηγική ασφαλείας.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε πως «η πρωτοβουλία είναι η τέταρτη κατά σειρά συνεδρία από μια σειρά επαφών με εκπροσώπους από την βιομηχανία ψυχαγωγίας μετά από ενδιαφέρον που εξέφρασαν προκειμένου να μάθουν περισσότερα για το ΝΑΤΟ και τη λειτουργία του».

«Τα μέλη μας σκέπτονται ελεύθερα»

Εκπρόσωπος της ισχυρής ΄Ενωσης των Σεναριογράφων της Μεγάλης Βρετανίας (WGGB) δεν αφήνει χώρο για εικασίες: «Ως συνδικάτο που εκπροσωπεί τους σεναριογράφους, λαμβάνουμε προσκλήσεις από διάφορες οργανώσεις που αφορούν σε εκδηλώσεις οι οποίες μπορεί να έχουν επαγγελματική χρήση ή ενδιαφέρον για τα μέλη μας. Αυτές οι επαφές δεν μεταφράζονται απαραίτητα σε στήριξη αυτών των οργανώσεων. Η πρόσκληση του ΝΑΤΟ την οποία διαβιβάσαμε στα μέλη μας αφορούσε μία εκδήλωση που προσέφερε μια ευκαιρία για διμερή διάλογο στον οποίο δινόταν η ευκαιρία στους προσκεκλημένους σεναριογράφους να υποβάλλουν τις δικές τους ερωτήσεις, να μιλήσουν ελεύθερα και να πάρουν ό,τι αισθάνονται πως είναι χρήσιμο από την συνεδρία. Τα μέλη μας έχουν ελευθερία σκέψης, μια πολύτιμη και ζωτική δεξιότητα για την τέχνη τους».