Ναύπλιο: Έξυπνες διαβάσεις, πράσινο και φόρος τιμής στην Ιωάννα Παπαντωνίου

Κρίσιμες αποφάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Ναύπλιο αναμένεται να ληφθούν κατά τη διάρκεια της δημόσιας, τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας. Το Συμβούλιο θα κληθεί μεταξύ άλλων να αποφασίσει για την τιμητική ονοματοδοσία (δρόμου ή χώρου) στη μνήμη της σπουδαίας Ιωάννας Παπαντωνίου, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη πολιτιστική παρακαταθήκη για το Ναύπλιο και ολόκληρη τη χώρα.

