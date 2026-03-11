«Ωρολογιακή βόμβα» το Ξενία Ναυπλίου: Ομόφωνο ψήφισμα του Δήμου για παραχώρηση του κτιρίου

Η υπομονή της τοπικής κοινωνίας του Ναυπλίου φαίνεται πως εξαντλήθηκε. Το εγκαταλελειμμένο κτίριο του παλαιού Ξενία στην Ακροναυπλία, από αρχιτεκτονικό στολίδι του παρελθόντος, έχει πλέον μετατραπεί σε ένα επικίνδυνο «κουφάρι» που απειλεί την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών. Στην τελευταία συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλιέων εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα, μέσω του οποίου διεκδικεί επίσημα την παραχώρηση του Ξενία στον Δήμο.

