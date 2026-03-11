Breaking news icon BREAKING
Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Συνελήφθη οδηγός βαν που έσπασε προστατευτικό οδόφραγμα

Ελλάδα Πελοπόννησος

Διάκριση για το 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου: Μαθητές βραβεύτηκαν για την ανακύκλωση και κέρδισαν smartwatches

Το τμήμα Β1 κατέκτησε την 3η θέση στον Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης Σχολείων.

Anagnostis
Anagnostis
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μια σημαντική διάκριση που αναδεικνύει την οικολογική συνείδηση της νέας γενιάς πέτυχαν μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου, οι οποίοι βραβεύτηκαν για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό ανακύκλωσης σχολείων της Πελοποννήσου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Β1 τιμήθηκαν από την εταιρεία ανακύκλωσης Texan, καθώς κατέκτησαν την 3η θέση στον Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2025.

Διαβάστε περισσότερα για τους μαθητές, οι οποίοι μέσα από τη δράση τους προώθησαν έμπρακτα την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ελλάδα Πελοπόννησος

