Διάκριση για το 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου: Μαθητές βραβεύτηκαν για την ανακύκλωση και κέρδισαν smartwatches

Μια σημαντική διάκριση που αναδεικνύει την οικολογική συνείδηση της νέας γενιάς πέτυχαν μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου, οι οποίοι βραβεύτηκαν για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό ανακύκλωσης σχολείων της Πελοποννήσου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Β1 τιμήθηκαν από την εταιρεία ανακύκλωσης Texan, καθώς κατέκτησαν την 3η θέση στον Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2025.

