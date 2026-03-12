Σπάζουν αυτοκίνητα στον σκαμμένο δρόμο Ασίνη – Τολό

Σε δοκιμασία για τις αντοχές των οδηγών έχει μετατραπεί η διαδρομή Ασίνη – Τολό, καθώς το οδόστρωμα παραμένει σκαμμένο. Παρά τις δεσμεύσεις για γρήγορη λύση, ο δρόμος έχει εγκαταλειφθεί στο χώμα και τα χαλίκια, με αποτέλεσμα την καθημερινή ταλαιπωρία όσων κινούνται στην περιοχή. Η εικόνα που αντικρίζουν οι οδηγοί δεν θυμίζει σε τίποτα μια περιοχή που ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον κύριο όγκο των τουριστών της. Ο δρόμος, ο οποίος είχε ξυστεί για να πέσει νέος ασφαλτοτάπητας, παραμένει σε αυτή την ημιτελή κατάσταση, γεμάτος σκόνη και ανωμαλίες.

