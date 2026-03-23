Ναύπλιο: Μεγάλη τιμή για τον Πανεπιστημιακό Γιώργο Ηλιάδη

Σε μια ιδιαίτερα τιμητική εξέλιξη, τόσο για τον ίδιο όσο και για την πόλη του Ναυπλίου, ο πανεπιστημιακός Γιώργος Ηλιάδης του Παναγιώτη, αναλαμβάνει τα ηνία του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έπειτα από την πρόσφατη εκλογή του στη θέση του Προέδρου.

Η ανάθεση των νέων του καθηκόντων έρχεται ως επιστέγασμα μιας μακρόχρονης και άκρως επιτυχημένης διαδρομής στον ακαδημαϊκό, αλλά και στον ερευνητικό χώρο, με θητείες σε κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Διαβάστε περισσότερα για τον Ναυπλιώτη πανεπιστημιακό που διαθέτει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της Πληροφορικής, των ψηφιακών τεχνών και της τεχνολογίας ήχου.