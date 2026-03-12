Ναύπλιο: Καθαρίστηκε η Πύλη Σαγρέδου, παραμένει το λουκέτο

Μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης, ο χώρος γύρω από την Πύλη Σαγρέδου στο Ναύπλιο επιτέλους καθαρίστηκε. Οι εικόνες με τα συσσωρευμένα σκουπίδια και τα αγριόχορτα ανήκουν στο παρελθόν, ωστόσο το σημείο παραμένει προς το παρόν απροσπέλαστο, καθώς το λουκέτο παραμένει στην πόρτα.

Η εικόνα στα σκαλιά που οδηγούν στην Πύλη Σαγρέδου έχει αλλάξει αισθητά. Συνεργεία βρέθηκαν στο σημείο και μάζεψαν τον όγκο των απορριμμάτων και των ξερών υλικών που είχαν μαζευτεί για περισσότερα από 20 χρόνια. Οι γεμάτες σακούλες που βρίσκονται στοιβαγμένες πλάι στα πέτρινα σκαλοπάτια, μαρτυρούν το μέγεθος της παραμέλησης που επικρατούσε όλο αυτό το διάστημα.

