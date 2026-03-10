Νέο κέντρο για τα δικαιώματα του παιδιού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο απέκτησε πρόσφατα Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο πλαίσιο συνεργασίας με τη UNICEF. Η επίσημη παρουσίαση της πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, παρουσία εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών.

