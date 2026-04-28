Νέα απάτη με «μαϊμού» πρόστιμα εισιτηρίων στον ΟΣΕΘ - Η ανακοίνωση

Σε εγρήγορση καλεί το επιβατικό κοινό ο ΟΣΕΘ, προειδοποιώντας για περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης (phishing) που βρίσκονται σε εξέλιξη και κάνουν κατάχρηση της επωνυμίας του.

Ο ΟΣΕΘ με σχετική ανακοίνωση προς το επιβατικό κοινό ενημερώνει για την εμφάνιση νέων περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης (phishing) που εκμεταλλεύονται την επωνυμία του Οργανισμού με σκοπό την παραπλάνηση και την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τον ΟΣΕΘ, τις τελευταίες ώρες έχουν εντοπιστεί παραπλανητικά μηνύματα και ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις, τα οποία καλούν τους πολίτες να προχωρήσουν σε δήθεν πληρωμή εισιτηρίου μέσω διαδικτυακού συνδέσμου, προκειμένου, όπως ψευδώς αναφέρεται, να αποφύγουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. Τα μηνύματα εμφανίζονται να αποστέλλονται από λογαριασμό που φέρει το όνομα του Οργανισμού, ωστόσο δεν σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τον ΟΣΕΘ και αποτελούν καθαρά κακόβουλη ενέργεια τρίτων.

Η ανακοίνωση του ΟΣΕΘ

«Ο ΟΣΕΘ ενημερώνει το επιβατικό κοινό για την εμφάνιση περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης (phishing), τα οποία κάνουν κατάχρηση της επωνυμίας του Οργανισμού με σκοπό την παραπλάνηση των πολιτών.

Τις τελευταίες ώρες έχει εντοπιστεί η κυκλοφορία παραπλανητικών μηνυμάτων και ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων, τα οποία προτρέπουν τους αποδέκτες να προχωρήσουν σε δήθεν πληρωμή του αντίτιμου του εισιτηρίου μέσω διαδικτυακού συνδέσμου για να μην λάβουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. Οι εν λόγω επικοινωνίες εμφανίζονται να προέρχονται από λογαριασμό που φέρει το όνομα του ΟΣΕΘ, ωστόσο δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον Οργανισμό και αποτελούν κακόβουλη ενέργεια τρίτων με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και οικονομικών στοιχείων.

Ο ΟΣΕΘ επισημαίνει με έμφαση ότι:

Δεν αποστέλλει ειδοποιήσεις πληρωμής προστίμων μέσω ανεπιβεβαίωτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή συνδέσμων.



Δεν ζητά την καταχώριση προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων μέσω τέτοιου είδους επικοινωνιών.

Καλούνται οι πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αγνοούν οποιοδήποτε ύποπτο μήνυμα εμφανίζεται ως δήθεν προερχόμενο από τον ΟΣΕΘ. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προχωρούν στην καταχώριση προσωπικών δεδομένων, στοιχείων πρόσβασης ή τραπεζικών πληροφοριών σε μη αξιόπιστες πλατφόρμες.

Για την ασφάλειά τους, οι πολίτες συνιστάται να:

Ελέγχουν προσεκτικά τον αποστολέα κάθε μηνύματος.



Μην επιλέγουν συνδέσμους από άγνωστες ή ύποπτες πηγές.



Επικοινωνούν απευθείας με τα επίσημα κανάλια του Οργανισμού για επιβεβαίωση οποιασδήποτε ειδοποίησης.

Ο ΟΣΕΘ παραμένει σε εγρήγορση και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, με στόχο την προστασία του επιβατικού κοινού και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες του.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας του Οργανισμού.»