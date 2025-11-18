Νέα Αριστερά για Φλαμπουράρη: «Στη μακρά του διαδρομή δεν επεδίωξε ποτέ την αυτοπροβολή»

Αποχαιρετισμό στον Αλέκο Φλαμπουράρη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, απευθύνει η Νέα Αριστερά.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της Αριστεράς αναφέρει:

«Η ζωή του Αλέκου Φλαμπουράρη υπήρξε συνυφασμένη με την ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά. Ενεργός στο κίνημα από τα μαθητικά του χρόνια, κυνηγήθηκε από τη χούντα και πρωταγωνίστησε στη συγκρότηση της ανανεωτικής Αριστεράς, μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ Εσωτερικού και ΚΚΕ ΕΣ -ΑΑ και εν συνεχεία του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις του και ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν έπαψε να εργάζεται επί δεκαετίες ως πολιτικός μηχανικός.

Άνθρωπος που ποτέ στην μακρά του διαδρομή στην Αριστερά δεν επεδίωξε την αυτοπροβολή, ο Αλέκος Φλαμπουράρης λειτουργούσε πάντα με σύνεση, συντροφικότητα, πνεύμα διαλόγου και συνεννόησης, αλλά και με το πείσμα, την αισιοδοξία και την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει τη γενιά των παλιών αγωνιστών της Αριστεράς».